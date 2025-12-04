“Fue por el uribismo colombiano”: Petro revela cómo le quitaron 500 mil seguidores en X

El presidente Gustavo Petro denunció que su cuenta de “X” (antes Twitter) tuvo una pérdida de prácticamente 500 mil seguidores en los últimos días. El mandatario ya había dado a conocer el tema e incluso le consultó a la red social del motivo por el cual perdía alcance en sus publicaciones.

En aquel momento desde la plataforma le indicaron que la disminución de seguidores se debía a una “limpieza de ‘bots’” (cuentas automatizadas o falsas) que la red social realiza periódicamente. Al respecto Petro consideró la respuesta como “insuficiente”, señalando que que esta caída solo se estaba dando en X, mientras que en sus otras redes sociales (como Facebook) el número de seguidores continuaba aumentando, lo cual le hace dudar de la explicación de la limpieza.

Precisamente, el mandatario actualizó información de lo que le pasaba a su cuenta y reveló la verdadera razón, apuntando contra el “uribismo” y descartando que haya sido una decisión por la inclusión de su nombre a la Lista Clinton o determinación de Elon Musk, quien es el propietario de la red social.

“El bloqueo y la pérdida de casi 500.000 seguidores no fué ni por la lista Ofac no por Elon Musk.Fué por el uribismo colombiano.Un ataque feroz y en masa, accionando un sistema llamado Shadowban, que a partir de ataques masivos hace perder seguidores en masa y recorta el alcance de los trinos, por algoritmos que se activan automáticamenteGrupos empresariales de bots, trataron de censurar al presidente también en redes, ya lo habían hecho en la misma televisión”, expresó Petro quien finalmente aseguró que pueden hacer lo mismo con otros activistas.

“No aguantan mis palabras.Deben estar haciendo con otros activistas progresistas lo mismo”.

Actualmente, el presidente Petro cuenta con más de 8 millones de seguidores, destacándose como uno de los líderes políticos más importantes de América Latina del momento.