Zulma Guzmán, señalada de envenenamiento a niñas en Bogotá, estaría siendo investigada por otra muerte

Zulma Guzmán, señalada de envenenar a dos niñas en Bogotá, está siendo investigada en otro presunto crimen.

En las últimas horas​ fue noticia la vinculación de una mujer con el asesinato por envenenamiento a dos niñas menores de edad, ocurrido el pasado 5 y el 9 de abril en la ciudad de Bogotá. La señalada fue identificada por las autoridades como Zulma Gúzmán Castro, quien sería una reconocida empresaria.

Medicina Legal y la Fiscalía determinaron que las dos niñas de 13 y 14 años de edad, murieron por intoxicación al ingerir unas frambuesas bañadas en chocolate que estaban contaminadas con el talio, un elemento químico altamente peligroso.

Precisamente las autoridades establecieron tras casi ocho meses de los hechos, que Zulma Guzmán habría sido quien inyectó de talio las frambuesas y las envió al apartamento donde se encontraban las dos menores de edad.

La mujer presuntamente tras cometer el crimen, salió del país y según la Fiscalía deambuló por varias naciones latinoamericanas y europeas.

“Se tramitó la expedición de notificación roja de Interpol para materializar el requerimiento en contra de la mujer, toda vez que se tiene información que indica que se ha desplazado por diferentes países, entre estos Brasil, España y Reino Unido”, señalaron desde el ente acusador.

Investigan si Zulma Guzmán estaría​ presuntamente vinculada con otro asesinato

Precisamente, se ha podido conocer de acuerdo al diario El Tiempo, que la Fiscalía investiga un asesinato parecido al ocurrido con las dos niñas envenenadas, pues la madre de una de ellas, murió meses atrás en circunstancias parecidas.

De esta manera los investigadores tratan de establecer si hay relación en los crímenes​ y si la misma Zulma Guzmán estaría o no detrás de este hecho.

No obstante, la Fiscalía ha dejado claro que por el momento el objetivo es capturar a la mujer señalada, para eso se han emitido circulares de Interpol donde se ha conocido que estaría en Argentina.