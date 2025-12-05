Zulma Guzmán habló y niega haber huido: asegura que la acusan por “un chisme” en el caso del talio

Foto de Zulma Guzmán señalada por la Fiscalía de coordinar el envío de frambuesas con talio que causaron la muerte de dos niñas en Bogotá,.

Las autoridades continúan avanzando en el esclarecimiento del caso que estremeció a Bogotá el pasado 4 de abril, cuando dos niñas murieron tras consumir frambuesas achocolatadas contaminadas con talio, un metal altamente tóxico. En el centro de la investigación aparece el nombre de Zulma Guzmán Castro, la mujer que, según la Fiscalía General de la Nación, habría coordinado el envío del alimento envenenado a la vivienda donde estaban las menores, convirtiéndose en la principal señalada de este doble homicidio. De acuerdo con el ente acusador, existen pruebas contundentes que la vinculan con el crimen.

Para leer: Detalles del caso de dos niñas que murieron intoxicadas por frambuesas que tenían Talio, una mujer estaría detrás de los hechos

La revista Semana reveló un mensaje que estaría en poder de las autoridades y que, al parecer, fue redactado por la propia Zulma Guzmán para un círculo cercano. En él, la mujer asegura que la Fiscalía nunca le notificó formalmente sobre un proceso penal en su contra y afirma que desde hace varios años reside fuera del país. Además, reconoce haber mantenido una relación “clandestina” con el padre de una de las menores fallecidas, vínculo que actualmente es una pieza clave dentro de la investigación.

El mensaje oculto de Zulma Guzmán: la mujer buscada por el caso de las frambuesas con talio rompe el silencio

En el mensaje divulgado, Guzmán confirma que estuvo en Argentina, como lo indicó la Fiscalía, aunque sostiene que su estadía allí se remonta a más de dos años, según su versión. Agrega que posteriormente viajó a España, donde estaría adelantando estudios en periodismo. “Me acusan de haber huido a Argentina y luego a Brasil, España y UK. Los que me conocen saben que estaba en Argentina trabajando y que este año comienzo una maestría en periodismo… me vine a España hace un mes largo con escala en Brasil y fui a UK por mi hijo”, dice el texto que, según los investigadores, habría escrito Guzmán.

La mujer admite que atraviesa una situación “gravísima”, marcada por un proceso penal que ya derivó en una circular roja de Interpol, lo que significa que tiene una orden de captura internacional. Asegura que la acusan injustamente de haber enviado el veneno que acabó con la vida de las dos niñas e insiste en que todo se trataría de un “chisme” que se salió de control. “Me están acusando públicamente de haber enviado un veneno que mató a unas niñas… me imagino que el chisme está creciendo como wild fire (incendio forestal)”, señala el mensaje atribuido a Guzmán.

Sin embargo, registros migratorios en poder de las autoridades contradicen parte de sus afirmaciones. Aunque asegura que llevaba dos años en Argentina, se confirmó que salió de Colombia el 13 de abril, apenas días después del fallecimiento de las menores, movimiento que coincide con la versión entregada por la Fiscalía durante las primeras etapas de la investigación.

“La Fiscalía nunca me informó de ninguna investigación… al otro día los medios me acusan y sin más, ya ni para qué un juicio”, concluye el mensaje, evidenciando la postura defensiva de la mujer ahora buscada internacionalmente.

La hoja de vida de Zulma Guzmán Castro destaca estudios en economía en la Universidad de los Andes, una maestría en economía ambiental y recursos naturales, y formación adicional en Alemania y Estados Unidos. También ha trabajado en entidades como la Secretaría Distrital de Salud y el Ministerio de Ambiente, y figura como empresaria en proyectos relacionados con sostenibilidad. Su mensaje termina con un llamado: “Que me apoyen y de alguna manera me defiendan”.

Mientras avanza la investigación, las autoridades insisten en que la prioridad es lograr la captura de la principal sospechosa y esclarecer por completo uno de los crímenes más inquietantes de los últimos años en Bogotá.