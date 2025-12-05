Tras ser atropellado, joven quedó abandonado por la Policía y hoy lucha por su vida en la UCI

Un joven de 24 años se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro asistencial en la localidad de Engativá, occidente de Bogotá, después de ser atropellado el pasado sábado 29 de noviembre y posteriormente abandonado en el lugar del accidente. La situación ha generado una investigación sobre el protocolo de atención de las autoridades y el personal de salud involucrado.

El incidente ocurrió en una vía del barrio Florida Blanca (Engativá), cuando el joven, que se movilizaba en bicicleta, fue impactado por un vehículo particular, descrito en reportes como un Kia Picanto gris, según grabaciones de cámaras de seguridad del sector, citadas por El Ojo de la Noche de Noticias Caracol y Blu Radio. El conductor del automóvil detuvo la marcha y auxilió inicialmente a la víctima.

Minutos después, uniformados de la Policía adscritos al CAI La Florida y una ambulancia acudieron al sitio, alertados por la línea de emergencias 123. Videos de seguridad revelan el momento en que el ciclista fue movido desde la vía hacia un andén contiguo. Según declaraciones de un familiar a Blu Radio, en ese momento el joven “quedó tendido en el piso y posteriormente fue movido hacia un andén”.

La denuncia de los familiares, recogida por estos medios, indica que, tras una breve atención, tanto los policías como el personal de la ambulancia se retiraron del lugar, dejando al joven solo y sin supervisión en el andén. La tía de la víctima, Xiomara Delgado, relató a Noticias Caracol que: “La ambulancia llega, según la información de la Policía, lo atienden, le dan como primeros auxilios y tiempo después entre la Policía y la ambulancia deciden no llevárselo y dejarlo ahí”.

El abandono se prolongó por varias horas, durante las cuales el joven, en estado de indefensión, fue abordado por individuos. Familiares señalaron a Noticias Caracol que presuntos delincuentes lo despojaron de sus pertenencias y también le robaron sus pantalones y zapatos. “Se acercan indigentes, se acercan vándalos, lo arrastran un poco más hacia el caño, lo dejan sin ropa, le roban los zapatos, la ropa, queda semidesnudo”, puntualizó la familiar a Blu Radio. Cámaras de seguridad habrían capturado a los agresores golpeando a la víctima antes del robo.

Después del accidente, este viernes 5 de diciembre, el joven fue ubicado por sus familiares y trasladado a un centro asistencial. En la Clínica Santa María del Lago, en Engativá, permanece en la UCI debido a su delicado estado de salud.

La Policía Metropolitana de Bogotá respondió a la situación señalando que, de acuerdo con los patrulleros, el joven se encontraba consciente en el momento de su retiro y se marcharon para atender una presunta riña, según reportó El Ojo de la Noche. Las autoridades investigan las circunstancias que llevaron al abandono del lesionado y el posterior hurto.

Recomendaciones en casos de atropello con fuga

Ante un caso de atropello donde el responsable se da a la fuga, la Fiscalía General de la Nación recomienda: