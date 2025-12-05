Se conoce quién sería el dueño del lujoso Ferrari que atropelló a un motociclista en la vía La Calera - Sopó: Es dueño de una funeraria

Las autoridades han revelado nuevos detalles del accidente de tránsito que dejó un motociclista muerto el 4 de diciembre en la vía La Calera- Sopó, a la altura de la vereda Márquez. El siniestro, presentado en horas de la mañana, se dio cuando un Ferrari atropelló al conductor de la moto, identificado como Jeison Javier Cruz Raigoso, de 30 años de edad.

El lujoso vehículo habría invadido el carril contrario y terminó por embestir a la moto que iba en el otro sentido de la vía. Aunque se determinó que el conductor del Ferrari no iba en estado de alcoholemia, las investigaciones continúan para determinar con claridad qué sucedió y si hubo otras personas involucradas.

La identidad del conductor

El carro, un Ferrari 488 GTB amarillo de placas JEX-888, le pertenece a la Coordinadora de Servicios de Parque Cementerio S.A.S (Coorserpark), que provee servicios funerarios y exequiales. El vehículo lo conducía el empresario Adolfo Reyes Gómez, quien es propietario de esta compañía dueña de Capillas de la Fe, Proexequial y Coffins, según investigó el medio El Tiempo.

Según el mismo diario, Reyes es reconocido por sus conferencias sobre emprendimiento y ha expresado ser un apasionado por los carros, de los cuales diría poseer nueve. De hecho, dicta una charla llamada “Del Renault 4 al Ferrari”, donde narra su historia personal y su trayectoria.

Los detalles del exclusivo vehículo

El Ferrari que conducía el empresario tiene un valor en el mercado cercano a los 1.500 millones de pesos. El modelo tiene un motor V8 biturbo de 3.9 litros con 670 caballos de potencia. Además, de acuerdo con la marca, puede acelerar de 0 a 100 km/h (62 mph) en 3 segundos y de 0 a 200 km/h (124 mph) en 8.3 segundos.

Por su parte, la moto de Jeison Javier Cruz era marca Bajaj y tenía placas ESB-79E. Según la hipótesis del reporte oficial,conocido por El Espectador, la motocicleta iba por la vía Los Patios–Guasca, en sentido hacia Guasca y, cuando, el motociclista intentó girar a la izquierda para ingresar a la vía secundaria de la vereda Márquez, fue arrollado por el Ferrari.