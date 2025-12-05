“Aquí defendemos la soberanía con la vida, Colombia no se deja amenazar”: Gustavo Petro a Trump

De esta manera, el jefe de Estado se refirió a las amenazas externas, para lo cual insistió en que “Colombia no se deja amenazar y el que pase de la amenaza a la acción solo despertará el jaguar americano que está dormido en el corazón del pueblo”.

La orden la impartió el mandatario durante la ceremonia de ascensos de 200 subtenientes pertenecientes al curso capitán Hugo Rafael Moncada Gómez en la escuela Militar de Cadetes, general José María Córdova de Bogotá.

Lea también: “Los trabajadores no van a pagar el déficit fiscal”: Petro aseguró que seguirá subiendo el salario mínimo

Allí, el presidente Gustavo Petro reiteró que “con nosotros puede hablar cualquier gobernante y pueblo del mundo, no hay problema. Tenemos la capacidad de entendernos con todos los pueblos. Podemos hablar de tú a tú, de frente, mirándonos a los ojos”.

En su discurso aseguró que es a través del diálogo como se pueden llegar a acuerdos, de hecho, aseguró: “Si usted tiene razón, reconozco mi error, corrijamos; si yo tengo razón, entonces es al revés; si ninguno tiene razón, encontremos la razón”.

“Como seres humanos se dialoga, no bajo amenaza. Que aquí hemos puesto sangre por litros. ¿Cuánta sangre sería? Nadie ha calculado eso, terrible número”, aseguró.

Recordó que en Colombia ha habido mucha sangre “por luchar contra el narcotráfico desde hace medio siglo para que los verracos gringos no se metan tanta cocaína en la cabeza”, por lo que consideró que “entonces, las gracias son un insulto. No, no tienen por qué insultarnos”.

Para el presidente es claro que los muertos en esta lucha contra el narcotráfico los ha puesto Latinoamérica, mientras que allá no muere nadie. Además, enfatizó que esta guerra y la prohibición lo que ha hecho es que se creen las mafias.

Insistió en que “aquí estamos siendo amenazados y a Colombia no se le amenaza, porque cuánta sangre de ustedes o de la Policía nacional y de los colombianos del común y de los que no son del común, porque cuántos líderes de este país no han muerto en manos del narcotráfico como para que nos vengan a decir hoy que es que no estamos luchando contra el narcotráfico”.

“Por eso vuelvo a repetirlo, la codicia es enemiga antagónica de la vida. Pero no todos los hombres y mujeres tenemos el corazón codicioso. No nos dejamos comprar, no estamos en venta”, dijo.

En su discurso, el presidente Petro invitó a los países de América Latina a la unidad, en la medida en que consideró que “es en la división que nos irrespetan, es hablando cada uno solo por su lado, a veces defendiendo intereses codiciosos al interior de sus países, a veces escondiendo el rabo de paja que hay por el cual nos están insultando y no solamente insultando sino humillando y no solamente humillando sino matando nuestra gente”.