“Los trabajadores no van a pagar el déficit fiscal”: Petro aseguró que seguirá subiendo el salario mínimo

En un mensaje publicado este jueves en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro manifestó que “los trabajadores no van a pagar el déficit fiscal de Colombia”, creado inicialmente por el gobierno de Iván Duque y que se mantendría ahora por cuenta de la Comisión Tercera del Senado y la Junta Directiva del Banco de la República.

​​“¡Mamola! Para eso no me eligieron a mí“, expresó el mandatario al referirse a una declaración del gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, según la cual si el salario mínimo sube como ha sugerido el Gobierno reducir la inflación será “más difícil y costoso”.

“La tasa de inflación se reduce, señor Leonardo, acabando la especulación del gas y bajando la tasa de interés real de la economía”, afirmó el presidente Petro.

Al indicar que el Banco de la República quiere “prolongar un modelo dañino para Colombia, que es enriquecer a unos pocos”, el jefe de Estado consideró que esta institución “debió tener una conducta respetuosa con el gobierno y con la economía del país y no ponerse de activistas económicos del uribismo”.

“No debieron crear un subsidio al rentismo de vivir de los bonos de la deuda pública sin trabajar”, sostuvo.

En otro mensaje, publicado en la misma red social, el presidente Petro dijo que “lo único que han hecho las comisiones económicas del Congreso es hacer endeudar más al país, por el mecanismo del encarecimiento de la deuda, a través de la alta tasa de interés del Banco de la República”.

Este “es un juego insano para el futuro de Colombia”, aseguró.

Al referirse al actual proyecto de Ley de Financiamiento que cursa en el Congreso, el mandatario explicó que no beneficiaría ni afectaría a su gobierno.

“Las mayorías de oposición en la comisión tercera económica, creyendo falsamente ahorcar financieramente el programa del gobierno, por odio político, lo que hace es encarecer la deuda y trasladarla al futuro. He ahí la cobardía: debe aprobar los nuevos impuestos”, dijo.

En este sentido, el presidente advirtió que “si no se hace ahora tendrá que hacerlo el próximo gobierno, pero el tiempo financiero perdido le hará pagar al país decenas de billones de pesos innecesariamente”.