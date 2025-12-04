Petro prende las alarmas: la caída de la reforma tributaria afectaría el metro de Bogotá

El presidente, Gustavo Petro, ha generado preocupación en el panorama nacional al asegurar que las dificultades para la aprobación de la Ley de Financiamiento por parte del Congreso no solo comprometen a su Gobierno, sino a la economía del país. El mandatario cuestionó directamente a las comisiones económicas del Congreso por la no aprobación del proyecto.

En un mensaje, el presidente Petro indicó que la oposición en las comisiones económicas, al supuestamente intentar “ahorcar financieramente el programa del Gobierno por odio político”, está incurriendo en una acción que “encarece la deuda y la traslada al futuro”. El jefe de Estado enfatizó una máxima financiera al afirmar que “toda deuda no es más que impuestos futuros”.

Consecuencias para la inversión pública

Ante la situación de déficit presupuestal proyectada, el presidente Petro señaló la necesidad de realizar un ajuste en el gasto, el cual, según la estructura constitucional vigente, recaería inevitablemente sobre la inversión pública.

“Dada la estructura constitucional del gasto presupuestal, no se puede recortar el gasto por decenas de billones de pesos ni en la deuda, es decir impagarla, ni en el gasto social, luego solo se puede hacer el recorte en inversión”, afirmó el presidente. Según sus declaraciones, esta reducción de la inversión afectaría proyectos de gran envergadura como las carreteras 4G y, de manera explícita, el Metro de Bogotá.

Adicionalmente, el presidente Petro elevó el tono de su advertencia al asegurar que el país se encamina hacia una “emergencia económica” si el Congreso no avala la reforma tributaria. Subrayó que quienes promueven el recorte sin entender las necesidades sociales ni el Estado Social de Derecho están contribuyendo a esta situación.

Respuestas y advertencias del congreso

El mensaje presidencial se produjo tras una nueva sesión en el Congreso para discutir y votar la Ley de Financiamiento. En medio del debate, se reportaron movimientos de congresistas, especialmente de la Comisión Cuarta de la Cámara, que llevaron a la disolución del quórum, posponiendo una vez más el futuro del proyecto, que busca cubrir un déficit de 16 billones de pesos en el presupuesto del próximo año.

La representante Katherine Miranda mencionó que la desintegración del quórum por parte de aliados del Ejecutivo podría tener un objetivo deliberado: “dilatar” el debate. La congresista sugirió que la estrategia podría buscar crear el escenario para declarar una emergencia económica y expedir la reforma por decreto, argumentando que el Congreso no quiso debatir.

Por su parte, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, refutó las aseveraciones del presidente. Restrepo contradijo el argumento de la emergencia y cuestionó la gestión fiscal del actual Gobierno. Apuntó que después de la pandemia se había reducido la deuda en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), pero que el actual Gobierno habría incrementado la deuda bruta a un “máximo histórico” del 65 % del PIB.

Restrepo afirmó que el Gobierno ha generado más de 370 billones de pesos en nueva deuda y proyectado más de 300 billones en servicio a la deuda. También, criticó la Ley de Financiamiento al señalar que “no cubre ni la tercera parte de la desfinanciación del presupuesto de 2026, que supera los 45 billones”.

El presidente Petro concluyó su mensaje advirtiendo que, si la reforma no se aprueba en el actual Gobierno, el costo del “tiempo financiero perdido” le significará al país “decenas de billones de pesos innecesariamente”.