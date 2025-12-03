“No me vaya a mandar a matar”: Fuerte cruce de palabras en el Senado entre Paloma Valencia e Iván Cepeda

Los senadores y precandidatos presidenciales Iván Cepeda y Paloma Valencia, protagonizaron una fuerte discusión en el Senado de la República, en el marco del debate de control político sobre los presuntos nexos entre el Ejército y las disidencias de alias ‘Calarcá’.

Le discusión se subió de tono cuando el congresista del Polo Democrático se refirió al expresidente Álvaro Uribe y a su hermano Santiago Uribe.

“(Álvaro Uribe) no solamente fue objeto ya de una condena judicial, primer expresidente en la historia condenado en primera instancia. Sino que ahora su hermano Santiago ha sido condenado a 28 años por criminal de lesa humanidad y gestor de grupos paramilitares. Es un jefe paramilitar hoy por hoy el señor Santiago Uribe”, expresó con vehemencia Cepeda.

Sin embargo ahí no quedó su intervención, el precandidato presidencial del Pacto Histórico agregó directamente contra la senadora Paloma Valencia:

“La obvia pregunta que debe asaltar a cualquiera, a un investigador ni más faltaba, es si su hermano sabía. ¿Sabía lo que pasaba en La Carolina? O ¿Qué cree usted senadora Valencia? ¿Sabía que allí se hacían polígonos, se asesinaban campesinos, sabía si los apóstoles eran 12 o 13″.

En ese momento la senadora del Centro Democrático empezó a interrumpir a Cepeda, por lo que el congresista expresó.

“Me permite desarrollar ahora mi respuesta. Usted tuvo dos debates, ahora me va a permitir. (...) Cálmese”, le repetía Cepeda.

A lo que con el micrófono apagado, Paloma Valencia gritó en la plenaria:

“Iván Cepeda no me vaya a mandar a matar. Aquí tiene que haber un respeto por los debates, esto no es un debate al senador Cepeda y usted lo está tratando como un citante. Yo le pido que respete las órdenes del Congreso señora presidenta”.