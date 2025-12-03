Daniel Briceño reveló que el gobierno Petro gastará más de 12.000 millones de pesos en las nuevas embajadas

Daniel Briceño reveló lo que se gasta el gobierno de Petro en las nuevas embajadas y consulados que abrió

Daniel Briceño, concejal de Bogotá, reveló que el gobierno de Gustavo Petro gastará más de 12.000 millones de pesos al año en las nuevas embajadas y consulados que abrió. En total serían 10 embajadas y 3 consulados, lo que consideran es un “derroche burocrático” mientras se está en una crisis fiscal.

Briceño aseguró que más de 12.000 millones de pesos tiene que pagar el gobierno colombiano en el arriendo en embajadas y consulados para “hacer politiquería”.

Daniel Briceño aseguró Petro abrió las nuevas embajadas para poner a sus mejores amigos a vivir como reyes

“Abrió embajadas por todo el mundo para nombrar a sus mejores amigos y ponerlos a vivir como reyes en el exterior. El gobierno Petro abrió 10 nuevas embajadas (Arabia Saudita, Etiopia, Guyana, República Checa, Rumania, Senegal, Barbados, Haiti, Nueva Zelanda, Qatar) y tres nuevos consulados (Rio de Janeiro, Puerto príncipe y Estambul)”, reveló Briceño.

El concejal indicó que “varios de esos países no tienen una relación estratégica con Colombia porque nunca hemos tenido negocios o porque no viven tantos colombianos allí. Se abrieron embajadas en países como Etiopía, Guyana, Senegal, República Checa y muchas de estas sedes ni siquiera no tienen ni una justificación técnica, comercial o migratoria”.

Briceño indicó que en Rumania no viven ni 300 colombianos, en Senegal o Etiopía solo vivirían cerca de 200, “la pregunta es, ¿por qué crear una burocracia inmensa en temas de embajadas y consulados y solo hay 200 colombianos que pueden ser atendidos por una oficina o por una persona que se nombre?“.

Luego de investigar sobre el tema, Briceño se encontró con que solo en pago de arriendos a las sedes de las embajadas y consulados, se pagan más de 12.000 millones de pesos al año, “es solo en arriendos, no se están contando los demás gastos, lo que ganan los embajadores ni los cónsules, ni lo que gastan, ni lo que se comen”.

Desglosó los gastos indicando que en Qatar se pagan 903.000 dólares al año, es decir, más de 3.400 millones de pesos; en Arabia Saudita vale 232.000 dólares al año, 883 millones de pesos".

Según el concejal, lo que busca el gobierno es “premiar a sus amigos, nombrar burocracia y tener destinos para que los aliados políticos, que muchos de ellos ni siquiera saben de diplomacia, ni siquiera saben leer o escribir, es más, con el último decreto no van a tener que cumplir ningún requisito de haber estudiando algo, pues es para que vayan y la pasen bueno en el exterior”.