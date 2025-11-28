Aceptan declaraciones y entrevistas de Day Vásquez a la prensa como pruebas en la defensa de Nicolás Petro

Las declaraciones de Daysuris Vásquez, expareja de Nicolás Petro y una de las testigos clave de la Fiscalía en el proceso que se adelanta contra el exdiputado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, fueron aceptadas como prueba por el juez de conocimiento, lo que permitirá a la defensa del hijo del Presidente utilizarlas durante el juicio. La decisión marca un nuevo capítulo en un caso que ha despertado amplio interés nacional debido a sus implicaciones políticas y judiciales.

De acuerdo con el análisis del juez, las declaraciones públicas de Vásquez —entregadas a distintos medios de comunicación y difundidas también en redes sociales— podrán ser presentadas por la defensa con el fin de impugnar la credibilidad de la testigo, refrescar su memoria y poner en evidencia presuntas contradicciones entre lo que ha dicho en entrevistas y lo que afirmó formalmente ante la Fiscalía. Entre los medios mencionados se encuentran W Radio, Semana TV y Los Informantes, espacios en los que la mujer se refirió a supuestas actuaciones de Nicolás Petro y a detalles relacionados con el caso.

Defensa de Nicolás Petro podrá usar entrevistas y testimonios de Daysuris Vásquez en el juicio

Según la defensa, estos pronunciamientos no coinciden con las versiones que Vásquez entregó en las diligencias judiciales, por lo que el contraste entre declaraciones públicas y declaraciones judiciales será fundamental para cuestionar la solidez de su testimonio. El juez consideró que este ejercicio es procedente, pues permite evaluar si existe una “incoherencia de la testigo estrella” —como argumentó la defensa— y analizar la consistencia de las menciones hechas tanto en el ámbito mediático como en el proceso penal.

Además de las declaraciones en medios, el juez aceptó como prueba una intervención que Vásquez rindió ante la Procuraduría General de la Nación el 28 de abril de 2023. Según el despacho, este testimonio tiene “carácter oficial” y fue realizado de manera “voluntaria”, lo que lo convierte en un insumo válido para que la defensa explore posibles “inestabilidades narrativas” dentro de la versión de la testigo. De este modo, el equipo jurídico de Nicolás Petro tendrá la posibilidad de examinar si su relato ha cambiado con el tiempo y si estos cambios pueden influir en la valoración final de su credibilidad.

El juez también decidió admitir una prueba adicional solicitada por la defensa: las declaraciones de Gabriel Hilsaca, entregadas ante la Corte Suprema de Justicia el 29 de julio de 2024. Estas serían utilizadas como prueba de refutación, lo que significa que podrían servir para contradecir o debilitar otros testimonios presentados por la Fiscalía, ampliando así las herramientas probatorias a disposición de los abogados defensores.

La aceptación de este conjunto de pruebas supone un golpe procesal para la Fiscalía, que ha sustentado gran parte de su acusación en el testimonio de Daysuris Vásquez. La posibilidad de que la defensa exponga inconsistencias entre lo dicho por la mujer en escenarios públicos y lo afirmado formalmente en el caso abre la puerta a un debate más profundo sobre la credibilidad de la principal testigo del ente acusador.

En el proceso contra Nicolás Petro, la Fiscalía ha sostenido que existen indicios de presunto enriquecimiento ilícito y manejo irregular de recursos, mientras que la defensa ha insistido en que las acusaciones están construidas sobre versiones imprecisas y contradictorias. Con la aceptación de estas pruebas, el juicio se encamina hacia una etapa en la que las contradicciones, la consistencia del relato y la solidez testimonial de Vásquez serán temas centrales.