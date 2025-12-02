Mujer murió tras caer de un octavo piso en Barranquilla: autoridades investigan las causas

Las autoridades de Barranquilla investigan la muerte de una mujer de 55 años que cayó desde el octavo piso de un edificio ubicado en el exclusivo sector de Alto Prado, en el norte de la ciudad. El hecho se registró en la noche del lunes 1 de diciembre, alrededor de las 8:16 p.m., cuando residentes alertaron a las autoridades por el fuerte impacto.

La víctima fue identificada como Lisette Malkun Zarur, quien, según testigos, cayó desde el balcón de su apartamento en la carrera 57 con calle 81 – 15. Minutos después, unidades del Sijín llegaron al lugar para adelantar las labores de inspección, recolección de pruebas y levantamiento del cuerpo, con el fin de reconstruir lo ocurrido.

La familia confirmó que la mujer padecía depresión

De acuerdo con los primeros reportes, la madre de la víctima informó a los investigadores que su hija atravesaba un cuadro de depresión, dato que será tenido en cuenta dentro de las líneas de investigación. Las autoridades aún no han confirmado si la caída se trató de un accidente, un acto voluntario o si hubo intervención de terceros.

Este caso se suma a otros hechos recientes en la región Caribe que mantienen en alerta a la ciudadanía y a los organismos de seguridad.

Refuerzan canales de atención en salud mental

Ante sucesos como este, la Secretaría de Salud del Atlántico recordó que continúa activo el Programa de Orientación y Acompañamiento Familiar (POAF), el cual brinda apoyo psicológico y acompañamiento a personas y familias que enfrentan crisis emocionales.

La entidad reiteró que está disponible la línea de atención en salud mental 317 621 8394, operativa las 24 horas del día y atendida por profesionales capacitados para orientar a quienes estén pasando por momentos difíciles.

Un llamado a la prevención y al acompañamiento emocional

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para estar atentos a señales de alerta en familiares, amigos y conocidos que puedan estar atravesando situaciones de vulnerabilidad emocional. Asimismo, insistieron en la importancia de acudir a los canales oficiales de salud mental para recibir orientación oportuna.

Mientras avanza la investigación, se espera que las autoridades entreguen un informe oficial que permita esclarecer las circunstancias detrás de este lamentable suceso en Barranquilla.