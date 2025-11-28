MinTrabajo abrió una inspección a Caracol Radio por el despido masivo de periodistas: “identificamos violaciones a las normas laborales”

El polémico despido masivo en Prisa Media que afectó sobre todo a Caracol Radio y W Radio, emisoras de la empresa española, sigue generando polémica y el propio Ministerio de Trabajo realizó una inspección para verificar cómo se dio el despido de los 80 periodistas de la empresa. Según lo revelado por Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, encontraron “violaciones a las normas laborales”.

Lea también: Incautan 2.000 cartuchos a las disidencias de las Farc: eran transportados con total normalidad

A través de su cuenta de X el ministro de Trabajo aseguró que “el Ministerio de Trabajo a partir de las labores de inspección adelantadas por su Dirección Territorial de Bogotá, ha identificado violaciones a las normas laborales al interior de CARACOL S.A.“.

Sumado a esto, Sanguino aclaró que las violaciones que encontraron en la empresa y que están directamente relacionadas con el despido de los 80 periodistas tienen que ver “específicamente a lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, por el despido de trabajadores sindicalizados con fuero circunstancial”.

Teniendo esto en cuenta, desde el Ministerio de Trabajo aseguraron que adoptaron “medidas preventivas para proteger los derechos de las y los trabajadores de Caracol S.A., comunicadas ayer al empleador y a las organizaciones sindicales”.

Teniendo esto en cuenta, Antonio Sanguino aseguró que por el momento Caracol S.A. debe:

Abstenerse de realizar terminaciones sin justa causa y “mutuos acuerdos” mientras avanza el Proceso Administrativo Sancionatorio que la entidad iniciará de oficio. Abstenerse de cualquier acto atentatorio contra la libertad sindical.

Finalmente, se espera que en los próximos días el Ministerio del Trabajo se pronuncie sobre el tema y de detalles sobre la inspección, lo encontrado al interior de Caracol S.A. e informe sobre posibles sanciones a la empresa.

De igual forma, se cree que es posible que se reintegren los periodistas despedidos que cuentan con fuero en el sindicato de la empresa, con el fin de proteger los derechos adquiridos por cumplir estas funciones.

Se estima que unas 80 personas fueron despedidas el mismo día en Caracol Radio y W Radio

Según la información filtrada, buscando crear un nuevo proyecto que consistiría en fusionar La W con Caracol Radio, para dejar solo una emisora hablada con un formato donde las redes sean el eje central, algo similar a lo que hace Blu Radio, de Caracol Televisión, Prisa Media realizó despidos con el fin de empezar a ejecutar dicha estrategia.

Esta reestructuración habría resultado en el futuro despido de 80 empleados, incluidos nombres reconocidos como Alfonso Ospina, Laura Palomino, Johanna Fuentes y Paula Bolívar, además de supuestos problemas internos con los sindicatos de la compañía.