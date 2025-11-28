Incautan 2.000 cartuchos a las disidencias de las Farc: eran transportados con total normalidad

En un nuevo golpe a las estructuras criminales que operan en el suroccidente del país, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional confirmó la captura de tres presuntos integrantes de las disidencias de las FARC, específicamente de la estructura Dagoberto Ramos. Los detenidos transportaban 2.000 cartuchos calibre 7.62 camuflados en una caleta construida al interior de una camioneta Ford Escape.

Lea también:

El operativo se registró en el kilómetro 0 de la vía Sucromiles – El Cerrito, un corredor estratégico para las rutas de movilidad de estos grupos armados. Durante una actividad de registro y control, los uniformados ordenaron la detención del vehículo sospechoso y procedieron a realizar una inspección exhaustiva.

Los policías detectaron alteraciones en la tapa del tanque de combustible, lo que generó sospecha. Al verificar el interior del compartimento, descubrieron una caleta especialmente modificada para transportar de manera clandestina material bélico. En su interior fueron hallados los 2.000 cartuchos, material que estaba destinado a fortalecer las capacidades logísticas de la estructura residual.

De acuerdo con las primeras indagaciones, la munición habría salido desde el municipio de Corinto (Cauca) y tenía como destino final Tuluá (Valle del Cauca). Información preliminar señala que sería utilizada para acciones violentas y operaciones ilegales atribuidas a la columna móvil “Dagoberto Ramos”.

Los tres capturados deberán responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Además, fue incautado el vehículo en el que pretendían movilizar el cargamento, elemento que ahora forma parte del proceso judicial.

La brigadier general Claudia Susana Blanco Romero, directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, destacó la importancia de este resultado operativo. “Nuestros controles son permanentes y cada día fortalecemos la vigilancia de los corredores estratégicos utilizados por estos grupos. Las vías nacionales no son ni serán escenario para el transporte de municiones ni armas de fuego”, señaló.

La oficial añadió que este tipo de incautaciones afectan directamente las capacidades logísticas de las disidencias y evitan acciones violentas que ponen en riesgo a la población. “Seguiremos actuando con contundencia contra cualquier organización que pretenda poner en riesgo la seguridad y la vida de los colombianos”, aseguró.

La Policía de Tránsito reiteró que mantiene controles reforzados en todo el territorio nacional, con equipos altamente capacitados para identificar caletas, vehículos modificados y cualquier modalidad utilizada por grupos armados ilegales. La institución reafirma su compromiso de garantizar corredores seguros, proteger a los ciudadanos y continuar debilitando las estructuras criminales que operan en el país.