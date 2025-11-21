Emergencia en el Aeropuerto Internacional El Dorado: la lluvia se está filtrando por el techo y genera inundación en varias zonas

El Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá atraviesa una grave emergencia por filtración de agua a causa de las fuertes lluvias que se han presentado en la capital del país durante la tarde del viernes 21 de noviembre. Vídeos en redes sociales muestran como el agua se está filtrando por el techo y las entradas a la terminal aérea, generando que literalmente llueva dentro del aeropuerto.

Por su parte, OPAIN ya puso en marcha un plan de contingencia con el fin de superar rápidamente la emergencia y garantizar el funcionamiento de esta importante terminal aérea. “Debido a las fuertes lluvias registradas en la tarde de hoy acompañadas de una intensa granizada, algunos tragantes y sistemas de drenaje de las cubiertas del El Dorado se vieron desbordados, generando empozamiento de agua en ciertas zonas del aeropuerto”, informaron.

De igual forma, desde OPAIN comunicaron que: “Ofrecemos disculpas a los pasajeros y usuarios por las afectaciones ocasionadas. Hemos activado un plan de manejo de emergencia y nuestros equipos técnicos avanzan en el control de la situación y en la evaluación de los impactos”.

Finalmente, dieron un parte de tranquilidad sobre la operación aérea, referente a la salida de vuelos nacionales e internacionales en la capital del país. Por el momento, el Aeropuerto El Dorado sigue operando con normalidad y cualquier novedad será informada por parte de OPAIN con el fin de tener claridad en el tema.

La Calle 26 está bloqueada por la caída de un árbol

La movilidad en Bogotá se ve comprometida no solo por las fuertes lluvias que se han presentado en la mayor parte de la capital del país, sino que también en la Calle 26, donde un árbol se cayó y está bloqueando dos de los tres carriles de la calzada externa. La movilidad se ve comprometida mientras las autoridades retiran el árbol de la vía.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó en sus redes sociales la caída de un árbol en la Calle 26, antes del cruce con la Avenida Rojas, en sentido oriente - occidente. La emergencia se presentó por las fuertes lluvias que azotan a la capital del país y generaron la caída del árbol, que está atravesado en dos de los tres carriles de la 26.