Fuerte aguacero cae en Bogotá y complica la movilidad en la ciudad: estos son los puntos colapsados

En la tarde de este viernes 21 de noviembre, la ciudad de Bogotá ha presentado fuertes lluvias en la gran mayoría de sus localidades, afectando la movilidad considerablemente. De acuerdo al IDIGER, está lloviendo en las siguientes zonas:

- Usaquén

- Chapinero

- Santa Fe

- San Cristóbal

- Los Mártires

- Antonio Nariño

- Rafael Uribe Uribe

Según la Secretaría de Movilidad hay congestión vehicular en las siguientes vías principales:

- Av. Boyacá con calle 134

- Autonorte con calle 82

- Av. Rojas con Av. Chile

- Av. NQS con calle 25

- Av. Américas con transversal 39 bis

Igualmente, las autoridades han realizado un llamado de precaución a los conductores, señalando que la lluvia puede restar visibilidad y el piso húmedo afectar la capacidad de frenado.

Por su parte TransMilenio anunció que el servicio de TransMicable dejó de operar debido a probabilidad de tormentas eléctricas.

“Por alerta de tormenta eléctrica, TransMiCable, en Ciudad Bolívar, suspende operación temporalmente.Reestableceremos la operación cuando las condiciones climáticas lo permitan”, señalaron desde TransMilenio.

Igualmente expresaron:

“A esta hora se registran lluvias generalizadas en toda la ciudad. Por seguridad, nuestra flota debe reducir la velocidad, lo que genera mayores tiempos de espera en algunos servicios Tú eres lo primero: no corras en plataformas, estaciones o portales. El piso húmedo aumenta el riesgo de caídas o accidentes".