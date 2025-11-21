Petro reacciona a suspensión de Daniel Quintero: defiende al exalcalde de Medellín

En medio de la atropellada aspiración presidencial del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, el presidente emitió un comentario rechazando la decisión que suspende por seis meses la posibilidad del exmandatario local para ejercer cargos públicos y participar en política del exmandatario local.

El fallo de la Procuraduría General de la Nación, publicado el mismo día en que el ente de control llama a Quintero a juicio disciplinario por el caso de Aguas Vivas, es otra piedra en el camino del excalde, que buscaba lanzarse a la presidencia el próximo año. Con esto, su participación en las elecciones de 2026 queda descartada a menos que el Consejo de Estado acepte su apelación al fallo.

Ante la desventajosa situación de Daniel Quintero, Petro se manifestó a su favor en la X y criticó el fallo de la Procuraduría: "Las autoridades administrativas no pueden suspender derechos políticos".

¿Por qué Petro salió en su defensa?

Hay que recordar que el exalcalde fue suspendido por haber participado en política cuando aún ejercía su cargo. En 2022, Quintero publicó en X un video diciendo la fras “El cambio en primera” mientras maniobraba un vehículo, lo que fue considerado por el ente de control como una pronunciación a favor de Gustavo Petro, quien en esa época estaba haciendo campaña para la presidencia.

¿Qué le espera a Quintero?

El siguiente paso del exmandatario será apelar ante el Consejo de Estado, en un momento en que su aspiración política tambalea cada vez más. Después del anuncio de la Procuraduría, Quintero se manifestó indignado y hablando del actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez: “¿Fico que tiene a su hermana de candidata al Senado, a su sobrino a la Cámara y que no para de atacar a los candidatos cercanos al gobierno recibirá el mismo trato?" preguntó, y agregó: “Mi queja no es el fallo, lo apelaré en el Consejo de Estado y si se pierde lo aceptaré y pagaré la multa, mi queja es que tengamos dos raseros en términos de justicia en Colombia”.

En caso de que se mantenga el fallo, Daniel Quintero tendra que asumir la inhabilidad y pagar una multa de 100 millones de pesos. En paralelo tendra que enfrentarse al juicio contra él y otras doce personas más por el caso de Aguas Vivas.