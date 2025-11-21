Prepárese para el trancón: el diluvio en Bogotá generó la caída de un árbol en la 26 y tiene bloqueado el paso

La movilidad en Bogotá se ve comprometida no solo por las fuertes lluvias que se han presentado en la mayor parte de la capital del país, sino que también en una de las principales avenidas de la ciudad un árbol se cayó y está bloqueando dos de los tres carriles de la calzada externa. La movilidad se ve comprometida mientras las autoridades retiran el árbol de la vía.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó en sus redes sociales la caída de un árbol en la Calle 26, antes del cruce con la Avenida Rojas, en sentido oriente - occidente. La emergencia se presentó por las fuertes lluvias que azotan a la capital del país y generaron la caída del árbol, que está atravesado en dos de los tres carriles de la 26.

Mientras las autoridades retiran el árbol de la vía solamente hay paso en un carril en esta zona - delante del antiguo colegio Don Bosco -. Por esto, le solicitan paciencia a los conductores y, sobre todo, precaución durante la jornada de lluvias que se presentan en la ciudad.

De igual forma, al norte de Bogotá se han reportado fuertes lluvias con granizo, al punto de pintar de blanco las calles de la ciudad. Aunque a simple vista se puede ver hermoso o llamativo el paisaje, es importante recordar que el granizo pone las calles y andenes resbalosos, por lo que se recomienda precaución a la hora de transitar por estas zonas.

También es importante reportar a las autoridades cualquier novedad como caída de árboles, inundaciones, alcantarillas tapadas o cualquier emergencia generada por las lluvias en la ciudad.