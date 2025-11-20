“He aprendido en la vida a no acostarme con una mujer de la que no nazca nada en mi corazón”: Petro a María Andrea Nieto

Continúan las reacciones de sectores de oposición a la polémica del presidente Gustavo Petro, sobre su presunta presencia en un burdel en Lisboa, Portugal, en medio de una gira de gobierno. Este hallazgo se dio a conocer luego de que se publicara su historial de gastos personales.

Al respecto, diferentes voces han rechazado que este hecho se haya presentado cuando Petro desempeña funciones como presidente de la República, sin embargo, también hubo políticos que respaldaron al mandatario criticando la revelación de sus gastos personales.

El jefe de Estado se refirió sobre el presunto hecho en el que lo involucran, a través de redes sociales.

“Bueno, algún día contaré porque me gaste 40 euros en ese sitio, pero por ahora, me interesa que todos los que examinen mis cuentas, puedan ver el tipo de arbitrariedad cometida contra Colombia, al descertificarla, y contra su presidente.¿Mis cuentas bancarias durante años demuestran que soy el jefe del narcotráfico en el país, o he sido calumniado?“, escribió Petro.

Sin embargo, la periodista María Andrea Nieto, conocida por ser acérrima contradictoria del presidente, le respondió:

“Seguro era escribiendo 30 páginas más del libro que “aescrivió” en Manta, Ecuador. O quizás, por qué no, subrayando por tercera vez, el libro de Marx".

Petro le contestó y sorprendió lo expresado a la comunicadora social, asegurando que él no paga por acostarse con una mujer.

“Hay dos cosas que he aprendido en la vida, a no acostarme con mujer de la que no nazca nada en mi corazón, y a no comprar el sexo cuando aún soy capaz de la seducción y de la poesía. Siempre hay que combinar la sexualidad con la cultura, eso se llama erotismo. Te lo aconsejo”, aseveró el mandatario quien concluyó:

“Ahora bien si logras que la energía tuya y del universo recorra todas las células de tu compañera, logras creo, la máxima posibilidad vital del ser humano, eso no se puede comprar. Así que no te equivoques conmigo”.