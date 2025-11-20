Empresa de mantenimiento del helicóptero presidencial suspendió sus servicios por inclusión de Petro en Lista Clinton

Empresa que realiza el mantenimiento del helicóptero presidencial, suspendió sus servicios por inclusión de Petro en la Lista Clinton.

En las últimas horas, Leonardo Helicopters, la empresa encargada del mantenimiento del helicóptero presidencial, anunció que suspenderá sus servicios de manera temporal, debido al proceso que tiene el presidente Gustavo Petro ante la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), donde fue incluído en la Lista Clinton.

La compañía hizo público su pronunciamiento mediante una carta a la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), donde agradeció la cooperación.

“Leonardo Helicopters desea expresar su agradecimiento por la ralación de cooperación y confianza que, a lo largo del tiempo, se ha establecido con la Fuera Aeroespacial Colombiana (FAC). Nos permitimos informarles que, debido a recientes disposiciones regulatorias emitidas emitas en los Estados Unidos, Leonardo Helicopters debe suspender temporalmente todas las actividades de soporte relacionadas con el helicóptero S/N 31900(FAC0008) mientras se completa el proceso de obtención de la autorización correspondiente ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)”.

En el escrito, la empresa señala que la razón principal se debe al cumplimiento de la normativa de Estados Unidos aplicable a las transacciones internacionales.

Sin embargo, la organización dejó​ claro que la decisión no es un cambio en su compromiso con el soporte a las aeronaves de la FAC.

“Les aseguramos que Leonardo Helicopters ya ha iniciado los procesos internos y comunicaciones necesarias para tramitar la licencia OFAC correspondiente”, dice el texto enviado al teniente coronel Erwin Sierra quien es el comandante del grupo técnico CATAM.

Es importante recordar, que el presidente Gustavo Petro ha tenido ya inconvenientes por la decisión de Trump, de incluirlo en la Lista Clinton, uno de ellos fue cuando hizo escala en España y tuvo una negativa en Madrid para que le suministraran combustible.

La razón se debió a que varias compañías proveedoras de combustible, tenían regulaciones estadounidenses. Al respecto, el Gobierno de España tuvo que intervenir y facilitó que el avión presidencial pudiera repostar combustible en una base militar española.