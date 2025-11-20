Gobernador de Antioquia le respondió a Petro que solo aparece para “indisponer y sembrar cizaña” tras reacción del presidente por Túnel del Toyo

Este miércoles, 19 de noviembre, el alcalde Federico Gutiérrez anunció que Medellín invertirá 342.000 millones de pesos en el Tramo 2 de las obras de la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo, una inversión que es en articulación con el gobernador Andrés Julián Rendón, el mandatario local destacó que estos aportes, sumados a la inversión total de 514.000 millones de pesos por parte de la Gobernación, con lo que se garantiza la culminación de esta obra cuya responsabilidad inicial recaía en el Gobierno Nacional.

Ante la noticia publicada, el presidente Gustavo Petro reaccionó y en lugar de hacer un comentario sobre la noticia referente a la obra del Túnel del Toyo.

Gobernador de Antioquia le respondió al presidente que solo aparece para “sembrar cizaña”

A través de su cuenta de X antes Twitter, el presidente le respondió a la publicación hecha por el alcalde en el que dijo: "Y ¿cómo irá el tema del agua potable para los municipios de Urabá?“.

Este jueves, 20 de noviembre, el gobernador le contestó al presidente: "Lo veo, Presidente, muy pendiente de lo que hacemos en Antioquia. Lástima que sea sólo para indisponer y sembrar cizaña. Igual, le cuento. El acueducto va bien: con recursos de la Gobernación de Antioquia, se adelantan los estudios y diseños para acometer la obra. Ni un solo peso de su gobierno allí“.

Además, le dijo que “Dios mediante, antes de terminar nuestro mandato dejaremos contratado el acueducto para el eje bananero. La decepción de mis paisanos de Urabá con Ud es grande. Les prometió el cielo y la luna y no les cumplió”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "Presidente, sin ánimo de defender al gobernador y al alcalde pero le hago la misma pregunta ¿Cómo va? Usted se comprometió“, ”Esa pregunta la tiene que responder usted. En marzo del 2024, en Apartadó, dijo que antes del Túnel del Toyo había que entregar el acueducto de Urabá, que valía 5 veces menos. Se acabó su gobierno y no hizo ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué el presupuesto del agua es “bajitico”?“ y ”Será mejor que el Urabá se convierta en el departamento número 33 de Colombia“.