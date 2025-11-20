Vicky Dávila dice que se puede buscar la terminación bilateral del contrato de casi 17 billones de pesos por la compra de los aviones Gripen

Vicky Dávila, precandidata a la presidencia por firmas en las próximas elecciones del 2026, aseguró que se puede buscar terminar el contrato por la compra de los aviones Gripen en Suecia por cerca de 17 billones de pesos. Según Dávila, en la ley sueca incluye que se podría cancelar sus contratos si se prueba corrupción.

La precandidata indicó que como Suecia es miembro de la OCDE, si se logra determinar que existió el pago de coimas o sobornos, tendría que cooperar.

“Se puede buscar la terminación bilateral del contrato de casi 17 billones de pesos por la compra de los aviones Gripen, si se prueba corrupción, coimas, sobornos. Suecia es miembro de la OCDE y parte vinculante del *Convenio sobre el Combate del Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales* (Convenio Anticohecho de la OCDE, adoptado en 1997 y en vigor desde 1999)“, explicó la precandidata.

Además, aclaró que este convenio obligaría a Suecia “a tipificar como delito *el soborno activo a funcionarios públicos extranjeros por parte de personas o empresas suecas para obtener ventajas en negocios internacionales*, establecer responsabilidad penal de las empresas, imponer sanciones efectivas y cooperar con otros países en investigaciones. El convenio es vinculante y Suecia lo ha adaptado en su Código Penal”.

Cabe recordar que el pasado 15 de noviembre, el presidente Gustavo Petro anunció la compra diciendo: "Este momento es histórico para los colombianos y colombianas. Se está firmando el contrato por 16,5 billones de pesos entre el Ministerio de Defensa de Colombia y la empresa Saab de Suecia para la adquisición de 17 aeronaves Gripen, nuevas de superioridad aérea con la más alta tecnología que fortalecerán la seguridad y defensa del país y tendrá un impacto de responsabilidad social y ambiental en temas de energía, agua y salud”.