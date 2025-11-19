Disidencias de las Farc salieron con megáfono en mano advirtiendo sobre ataques a la estación de Policía de Jambaló, Cauca

La inseguridad en el país sigue en crecimiento y el departamento del Cauca sigue siendo uno de los más afectados por el avance de las disidencias de las Farc, el ELN y otros grupos armados al margen de la ley que buscan control de los territorios. Evidencia de esto es lo que pasó en el municipio de Jambaló, en donde con megáfono en mano las disidencias de Iván Mordisco salieron a advertir sobre ataques contra la estación de Policía.

La propia población civil grabó vídeos desde sus casas en donde se ve a hombres fuertemente armados con un megáfono anunciado que se vienen ataques en contra de la estación de Policía del municipio. Se logra escuchar que le solicitan a la comunidad resguardarse en sus hogares y no salir, con el fin de que no queden en medio del ataque o de que sean entendidos como ‘enemigos’ de las disidencias.

Según se ha podido conocer, la población está resguardada en sus hogares y están temerosos por su integridad. Además, se teme que familias empiecen a desplazarse de sus territorios.

Iván Mordisco reapareció en medio de la selva

El líder del Estado Mayor Central (EMC), alias ‘Iván Mordisco’, sorprendió en las últimas horas​ luego de reaparecer en un video difundido en redes sociales, donde se refiere al operativo militar realizado por el Gobierno Nacional, en el que por medio de bombardeos dio de baja a varios guerrilleros entre los que se encontraban menores de edad.

Mordisco lanzó una fuerte amenaza en su discurso en el que se le ve junto a dos lugartenientes fuertemente armados. “Las Farc EP juiciosamente evaluaremos juicio revolucionario contras los responsables materiales e intelectuales del asesinato de niños de la clase obrera y trabajadora. Los gobernantes que desde sus sillones promueven la guerra, el militarismo y los bombardeos, también podrán ser enjuiciados”, expresó el disidente más buscado por las autoridades.