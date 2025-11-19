Dos amigos salieron de rumba y amanecieron desnudos, desorientados y sin un peso: les robaron más de 50 millones

Tres amigos salieron de rumba y amanecieron desnudos, desorientados y sin un peso: les robaron más de 50 millones

Dos hombres denunciaron ser víctimas del una modalidad de hurto que lastimosamente se ha hecho común en las zonas de rumba y bares en Bogotá: tres mujeres los habrían drogado con el fin de someterlos y hurtarles sus pertenencias. La denuncia detalla características preocupantes de este caso que dejan en duda no solo la seguridad en la ciudad, sino que también deja en evidencia la debilidad del sistema bancario del país.

La denuncia fue difundida por el Ojo de la Noche de Caracol Tv y una de las víctimas describió el modus operandi que utilizaron estas tres mujeres para robarlos. El hombre aseguró que salió junto a dos amigos a tomar unos tragos y en medio de la noche conocieron a tres mujeres atractivas, quienes desde el primer momento se mostraron amigables con ellos.

Entrada la noche y con varios tragos encima, el sujeto relata que las mujeres se mostraron interesadas en sostener relaciones sexuales con los hombres, ofrecimiento que fue aceptado por dos de los tres amigos. Posteriormente, según el relato de la víctima, se dirigieron a un motel en la localidad de Chapinero.

Perdieron la conciencia y no saben en qué momento los drogaron

Una vez en el motel, el hombre asegura que empezó a sentirse desorientado y a tener lapsos mentales; eso sí, las mujeres les dieron más trago, ‘jugaron’ e inclusive les dieron ‘masajes relajantes’, por lo que el hombre creyó que su desorientación era efecto del alcohol.

En un punto el sujeto asegura no recordar nada más hasta que se despertó al otro día, cuando se encontró desnudo junto a su amigo, sin dinero, sin celulares y con sus cuentas bancarias desocupadas.

En total, según reportó el hombre, las mujeres les robaron entre otras cosas:

Un iPhone 17 Pro Max

50.000.000 de pesos de una cuenta bancaria

de una cuenta bancaria 1.900.000 de pesos de otra cuenta bancaria

de otra cuenta bancaria 500.000 pesos en efectivo

La seguridad bancaria en duda

Sumado a esto, el hombre se pregunta por qué los bancos Davivienda y Bancolombia permitieron que se realizaran esas transacciones en altas horas de la madrugada y sin ningún tipo de verificación de seguridad.

Finalmente, se espera que los hombres interpongan una acción legal ante las autoridades con el fin de que estas tres mujeres sean llevadas ante la justicia.