“Quiso matarme en el desfile del 20 de julio”: Petro reacciona a la reaparición de ‘Iván Mordisco’

El presidente Gustavo Petro se refirió a la reaparición de 'Iván Mordisco' en un video.

El líder del Estado Mayor Central (EMC), alias ‘Iván Mordisco’, sorprendió en las últimas horas​ luego de reaparecer en un video difundido en redes sociales, donde se refiere al operativo militar realizado por el Gobierno Nacional, en el que por medio de bombardeos dio de baja a varios guerrilleros entre los que se encontraban menores de edad.

Lea también: “Diga la verdad”: Petro le dice a Angélica Lozano que aseguró que la reforma tributaria le afecta el bolsillo a todos

Mordisco lanzó una fuerte amenaza en su discurso en el que se le ve junto a dos lugartenientes fuertemente armados.

“Las Farc EP juiciosamente evaluaremos juicio revolucionario contras los responsables materiales e intelectuales del asesinato de niños de la clase obrera y trabajadora. Los gobernantes que desde sus sillones promueven la guerra, el militarismo y los bombardeos, también podrán ser enjuiciados”, expresó el disidente más buscado por las autoridades.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro reaccionó a la amenaza de Iván Mordisco, dando a conocer que había querido asesinarlo años atrás, incluso según él, hubo un intento de quitarle la vida en el desfile militar del 20 de julio de 2024.

“Ya me tenía amenazado de muerte desde hace años. Incluso quiso matarme por órdenes mafiosas en el desfile del 20 de julio del 2024.Su comprador de cocaína, el señor Alirio Zarate, alias “el Runcho”, no es la clase obrera y para él trabaja y derrocha la vida de sus hombres y de los menores de edad combatientes por el negocio con él y con los compradores extranjeros del coltán colombiano", escribió Petro en sus redes sociales agregando:

“También los políticos colombianos uribistas y estadounidenses de la extrema derecha de la Florida me quieren encarcelar, ¿cuál la diferencia?Son la misma cosa: gobernanza mafiosa".