Giovanny Ayala ofreció millonaria recompensa para dar con el hombre que mató a perro en Sonsón, Antioquia

Los habitantes del municipio de Sonsón, Antioquia, no caben de la indignación por un reprochable caso de maltrato animal, en el que un hombre mató a su perro a golpes en la vereda Limones del corregimiento de San Miguel. Tras la divulgación de las imágenes se han ofrecido varias recompensas, una de ellas ofrecida por el cantante Giovanny Ayala.

Uno de los primeros en pronunciarse al respecto fue el alcalde de este municipio, Juan Diego Zuluaga, quien aseguró que está “trabajando articuladamente con la Fuerza Pública para encontrar a los responsables de este delito; y le”pidió a la comunidad compartir videos para que los culpables respondan ante la ley".

Seguido a Zuluaga, la Gobernación de Antioquia, en cabeza de Andrés Julián Rendón, ofreció una gran suma de dinero para la persona que entregue información sobre los implicados, anunció en el que Rendón expresó: “Antioqueños, la Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de hasta $50 millones de pesos por quien nos entregue información que nos permita dar con el paradero de este sujeto. Qué puede pasarle por la cabeza a una persona para actuar con semejante crueldad contra un perrito”.

Más allá del trabajo estatal, el cantante Giovanny Ayala mostró su inconformismo y reveló que está dando un buen dinero para esta causa, mediante una historia en Instagram en la que expresó:

“Esta persona no es un ser humano, es una bestia; es una persona que no tiene corazón, no tiene humanidad. Uno puede regañar a su mascota y con un papel periódico la corrige, ¿pero con un palo y la mata?, eso es indignante. La persona que mire a esta cosa denúnciela, no hay un espacio en la tierra para que se esconda, no señor, vamos a denunciarlo", afirmó el intérprete de ‘Historia de Amor’.

“Hay $30 millones de pesos, porque esta persona no puede pasar así; mañana sigue matando mascotas, mata la suya, mata la mía. (...) Comuníquense en las redes sociales mías, hagamos un equipo”, añadió.