EE. UU. confirma nuevo ataque a ‘narcolanchas’ vinculadas con Venezuela: crece la tensión en el Caribe y el Pacífico

En medio del creciente despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe y el Pacífico, el Gobierno norteamericano confirmó este fin de semana dos ataques armados contra embarcaciones que, según sus servicios de inteligencia, estaban involucradas en operaciones de narcotráfico vinculadas con redes criminales en Venezuela.

El secretario de guerra, Pete Hegseth, informó que las acciones militares fueron ejecutadas “por orden del presidente Donald Trump”, quien habría autorizado los denominados “ataques cinéticos letales” contra dos buques que transportaban estupefacientes por una ruta marítima considerada de alto riesgo en el Pacífico oriental.

“Según nuestros servicios de inteligencia, estas embarcaciones estaban relacionadas con el contrabando ilícito de drogas y operaban bajo estructuras terroristas designadas”, señaló Hegseth.

De acuerdo con el informe oficial, ambos ataques se desarrollaron en aguas internacionales y cada embarcación tenía a bordo tres tripulantes, los cuales fallecieron durante la ofensiva. “Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”, confirmó el funcionario, al tiempo que defendió la decisión presidencial bajo el argumento de que “se está protegiendo la patria y eliminando a los narcoterroristas que amenazan la seguridad del país”.

La ONU exige una investigación internacional

Las reacciones internacionales no se hicieron esperar. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó los bombardeos y aseguró que “no existe ninguna justificación legal” para realizar este tipo de ataques fuera del marco del derecho internacional. El organismo solicitó una investigación “rápida, independiente y transparente” para determinar si se violaron tratados internacionales.

Este nuevo episodio militar ocurre mientras Washington intensifica su presión diplomática y económica contra el régimen de Nicolás Maduro, a quien sigue calificando de ilegítimo. La administración Trump ha sostenido que las acciones buscan frenar el flujo de drogas procedente de Sudamérica y “acabar con el soporte financiero de los carteles aliados al chavismo”.

Rechazo en el Senado y advertencias políticas

Paralelamente, la Cámara Alta estadounidense rechazó una resolución presentada por el senador demócrata Tim Kaine, que buscaba restringir el uso de la fuerza militar “dentro o contra Venezuela” sin una autorización expresa del Congreso. La moción fue derrotada por un estrecho margen de 49 votos a favor y 51 en contra, según reportó The Hill.

El debate sobre el uso del poder militar en América Latina revive viejas tensiones de la Doctrina Trump, en la que se prioriza la acción directa frente al narcotráfico y al “terrorismo patrocinado por regímenes autoritarios”.

Mientras tanto, fuentes cercanas a la CIA confirmaron que la agencia tiene autorización para desarrollar operaciones encubiertas en Venezuela, aunque el propio Trump desmintió recientemente que existan planes para un ataque directo al país sudamericano.

Con este nuevo episodio, el Caribe y el Pacífico se consolidan como los principales escenarios de una disputa geopolítica que amenaza con reconfigurar las relaciones entre Estados Unidos, Venezuela y la comunidad internacional.