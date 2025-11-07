“Si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas”: Secretario de Guerra de EEUU tras nuevo ataque en el Caribe que dejó tres muertos

Lancha impactada por fuerzas militares de Estados Unidos el 6 de noviembre de 2025. (Foto: Captura de video de X 7 de noviembre de 2025)

Nuevo ataque a narco lancha en el Caribe por fuerzas militares de Estados Unidos

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó a través de sus redes sociales el nuevo ataque en el Caribe a una denominada narcolancha, en la que indicó que traficaba estupefacientes. Informó que dentro del ataque ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido, mientras que las tres personas que estaban a bordo de la embarcación murieron.

Según reportó a través de sus redes sociales, el secretario de Guerra confirmó que estas operaciones continuarán hasta que se detenga “el envenenamiento del pueblo estadounidense”.

Estados Unidos confirmó que mantendrá los ataques contra las narcolanchas en el Caribe

“Como ya hemos dicho, los ataques con buques contra narcoterroristas continuarán hasta que cese el envenenamiento del pueblo estadounidense. Hoy, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada", indicó Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos.

Además, agregó que “el buque traficaba estupefacientes en el Caribe y fue atacado en aguas internacionales. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque, y tres narcoterroristas que se encontraban a bordo murieron“.

Además, envió un mensaje: “A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si continúan traficando drogas letales, los mataremos".

El secretario de guerra publicó el video en el que se observa el momento exacto en el que la embarcación es impactada y se produce la explosión.