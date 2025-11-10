Vicky Dávila se enfureció con Petro por comentario sobre su familia: “Nadie de mi sangre ha estado en la cárcel”

Recientemente se desató una controversia internacional por una foto alterada en la que se ve al presidente Gustavo Petro portando un uniforme de preso en un documento enviado por el senador estadounidense Bernie Moreno a la Casa Blanca. La revelación, realizada por la revista Cambio, generó un remezón en la política nacional y varios precandidatos presidenciales se pronunciaron, entre ellos Vicky Dávila.

(Lea también: Crisis diplomática por foto con IA: Petro llama a consultas a embajador en Estados Unidos).

“¡Petro, estás jodido! Las revelaciones de CAMBIO y la foto de Maduro y Petro, vestidos de naranja, reconfirman que a Gustavo Petro lo podrían judicializar en EEUU, lo vengo diciendo hace unas semanas. Trump le quitó la Visa, lo llamó líder del narcotráfico” y lo metió a la Lista Clinton. Lo que no ha hecho la Justicia aquí parece que lo hará la de EEUU, y no está mal. Lo malo es la impunidad (sic)“, sostuvo Dávila a través de una publicación en su cuenta oficial en la red social X.

El primer mandatario no tardó en contestarle e incluso se refirió a su propia familia.

¿Quién es el esposo de Vicky Dávila?

Vale decir que Vicky Dávila es esposa de José Amiro Gnecco, un médico que no hizo carrera en la política pero hace parte de una familia que sí estuvo ligada a ese ámbito. De hecho, el clan Gnecco ha sido duramente cuestionado, pues varios de sus miembros han tenido problemas con la justicia.

En ese contexto, el presidente le escribió a Dávila: “Recuerda que un familiar tuyo, si de verdad, que se vistio de naranja (sic)”.

Pues bien, el comentario generó un gran malestar en la precandidata, quien rápidamente le dio una respuesta al primer mandatario también a través de la red social X.

Vicky Dávila habló de sus papás y de sus hermanos

En la publicación, Dávila entregó amplios detalles sobre su familia. “Nadie de mi sangre ha estado en la cárcel, jamás. Mi papá, era un cantante de tangos y capataz de finca, ya se murió, nunca delinquió y me enseñó que uno no puede ser hampón. Mi mamá, es una sencilla ama de casa que nos sacó adelante a cinco hijos, sin ayuda del Estado (sic)”, indicó la precandidata.

Además, hizo un recuento sobre sus hermanos. Dijo que uno de ellos se dedica a la música. “Me toca ayudarlo, porque el arte no da para vivir. Está sacando sus dos hijitas adelante”, advirtió.

También sostuvo que tiene otro hermano periodista y que sus dos hermanos menores son psicólogos que “andan en Transmilenio, porque no tienen ni casa propia, ni carro”. Sin embargo, advirtió que los ha ayudado en lo que ha podido.

Luego, se refirió a su pareja. “Jose, mi esposo, es un médico, buen hombre, buen papá, buen marido, jamás ha tenido líos con la Justicia, y ha dejado de ser próspero, por cuidar mi carrera. Mis hijos, Simón y Salomón (menor de edad), son personas decentes, bien criadas, con valores y disciplinados. Son mucho mejores que yo, incluso. ESA ES MI FAMILIA, por la que respondo”, puntualizó la precandidata.

Por último, le recordó al presidente Petro su militancia en el M-19 y los líos con la justicia que ha tenido su hijo mayor, Nicolás Petro, quien se encuentra en juicio.