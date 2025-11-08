Madre es enviada a prisión por presunto abuso y explotación sexual de su hija de 6 años: vendía los vídeos de los vejámenes contra la menor

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de una mujer en Cali (Valle del Cauca), señalada de haber abusado sexualmente de su hija menor de edad y de grabar los hechos con fines de comercialización de material pornográfico. El caso ha generado conmoción y reacciones de rechazo en todo el país.

Según la investigación, los hechos ocurrieron entre 2024 y junio de 2025 en la vivienda donde residían la mujer y la menor. La situación fue puesta en conocimiento de las autoridades luego de que el padre de la víctima encontrara en un celular varios videos explícitos en los que su hija aparecía siendo agredida por su propia madre.

El hombre alertó a las autoridades, lo que dio inicio a una exhaustiva investigación judicial.

Fiscalía halló 13 videos con evidencia de los abusos

Durante los operativos de registro y allanamiento, los investigadores incautaron dispositivos electrónicos donde se almacenaban al menos 13 grabaciones que documentan los abusos. De acuerdo con el material probatorio, los videos habrían sido compartidos y comercializados, lo que agrava el tipo de delito y amplía el alcance penal del caso.

La investigación está a cargo de un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna) de Cali. La procesada fue imputada por los delitos de actos sexuales con menor de 14 años agravado y pornografía con persona menor de 18 años.

Durante las audiencias, la mujer no aceptó los cargos, y tras la valoración de los elementos de prueba, el juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso.

Fiscalía reafirma compromiso en la protección de la niñez

El ente acusador reiteró su compromiso con la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, enfatizando que continuará actuando con firmeza frente a cualquier forma de violencia sexual. Asimismo, recordó que las denuncias pueden realizarse en las seccionales de la Fiscalía, líneas de atención y canales digitales disponibles las 24 horas del día.