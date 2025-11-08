Vidente aseguró que va a haber un cambio político en Venezuela, pero alertó que también se viene una catástrofe natural

El reconocido vidente colombiano Uriel Vásquez, una de las figuras más populares del ámbito espiritual en redes sociales, sorprendió nuevamente a sus seguidores con un mensaje sobre el futuro de Venezuela. A través de un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, el experto en temas espirituales afirmó haber recibido nuevas revelaciones sobre el destino político y natural del país vecino.

En el clip, que rápidamente superó miles de reproducciones, Vásquez explicó que las visiones le fueron transmitidas por sus guías espirituales, quienes, según dijo, le muestran imágenes con el propósito de “prevenir y orientar a la comunidad”. “Este video lo estoy realizando el día de hoy, viernes 7 de noviembre de 2025. Ustedes saben que las revelaciones que les he compartido siempre lo hago con muchísimo respeto. Son aspectos que me muestran en el plano espiritual y yo se los comunico a todos ustedes a través de estos videos”, expresó el vidente.

Vidente asegura que va a haber un cambio en Venezuela

De acuerdo con su mensaje, el primer anuncio se relaciona con un cambio político importante en Venezuela, aunque subrayó que no será inmediato. “Efectivamente, va a haber un cambio en Venezuela, pero es un cambio que va a llevar un proceso, va a llevar su tiempo”, afirmó Vásquez, agregando que el proceso estará acompañado por un despertar social y espiritual entre los ciudadanos.

El vidente también instó a su audiencia a mantener la fe y la esperanza, señalando que este nuevo ciclo traerá oportunidades positivas para la población. “Estén en mucha oración y estén siempre de la mano de Dios”, recomendó.

Una catástrofe natural le espera a Venezuela en 2026

Sin embargo, no todas las revelaciones fueron alentadoras. Vásquez advirtió sobre un periodo de intensa actividad natural entre finales de 2025 y el año 2026, que podría afectar diversas regiones del país. “La naturaleza va a estar bastante activa durante este periodo. Van a haber ciertas eventualidades naturales en diferentes zonas y partes del país vecino”, detalló, refiriéndose a fenómenos como lluvias, sismos o tormentas que podrían impactar al territorio venezolano.

Frente a este panorama, el vidente invitó a sus seguidores a mantenerse en oración y reforzar la unión familiar y espiritual para mitigar los efectos de estos posibles eventos. “Venezuela lleva su proceso, va a haber cambios, sí, pero de la mano de Dios”, concluyó.