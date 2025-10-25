A Verónica Alcocer se le acabó la dicha tras entrar en la lista Clinton: restricciones financieras y diplomáticas es lo que le espera

Gustavo Petro, presidente de Colombia y Verónica Alcocer, Primera Dama de Colombia, durante la presentación del Proyecto de Ley de Reforma a la Salud en la Casa de Nariño de Bogotá

La inclusión de la primera dama Verónica Alcocer, junto con el presidente Gustavo Petro y su hijo Nicolás Petro, en la Lista Clinton ha generado preocupación en distintos sectores políticos y jurídicos del país. Expertos advierten que, de confirmarse esta medida, podría tener implicaciones económicas y diplomáticas de gran alcance, especialmente para la esposa del mandatario colombiano.

El abogado Camilo Rojas le explicó a Semana que la lista Clinton, creada por el Departamento del Tesoro de EE. UU., tiene como propósito principal bloquear los activos y restringir las operaciones financieras de personas o entidades sospechosas de tener vínculos con actividades ilícitas. En ese sentido, la primera dama podría enfrentar un bloqueo inmediato de sus cuentas bancarias y de sus tarjetas de crédito internacionales.

“Los efectos para la señora Alcocer se verán reflejados en su vida económica: sus compras, transacciones y movimientos financieros internacionales podrían quedar completamente congelados. Este es un bloqueo financiero absoluto”, señaló Rojas.

Aunque la medida no implica necesariamente una restricción de movilidad o prohibición de ingreso a otros países, sí limita de manera severa la posibilidad de realizar operaciones económicas fuera de Colombia.

De acuerdo con el abogado, la lista Clinton busca afectar directamente el flujo de recursos de quienes son investigados por presuntos vínculos con lavado de activos, narcotráfico o financiamiento del terrorismo. “El objetivo es congelar los activos y frenar cualquier actividad financiera sospechosa mientras se determina la responsabilidad o inocencia de los involucrados”, agregó.

¿Cómo salir de la Lista Clinton?

El proceso para salir de esta lista, según lo que le dijo Rojas a Semana, es largo y complejo. “Quienes son incluidos deben solicitar formalmente su exclusión y demostrar que no existen vínculos ilícitos o que estos ya cesaron. Es un trámite probatorio y jurídico que puede extenderse hasta por ocho años”, precisó el experto.

Durante este tiempo, las personas señaladas enfrentan restricciones severas en el sistema financiero global, lo que dificulta incluso actividades cotidianas en el exterior, como compras o reservas hoteleras. Además, la inclusión en la lista Clinton puede tener repercusiones diplomáticas, afectando las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos.

La posible vinculación de figuras del alto gobierno colombiano a esta medida ha generado gran expectativa, tanto en el ámbito político como en el económico, por el impacto que podría tener en la imagen internacional del país y en la gestión de la Casa de Nariño.