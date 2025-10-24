Estas son las razones por las que Estados Unidos incluyó al presidente Gustavo Petro y a su familia en la Lista Clinton

Gustavo Petro, presidente de Colombia en Estados Unidos. (Foto: Presidencia 23 de septiembre de 2025)

En las últimas horas se dio a conocer públicamente que el presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos por el gobierno de los Estados Unidos en la Lista Clinton. Desde ese país dejaron ver las razones por las que el mandatario entró a la lista, pero no quisieron entrar en detalles.

A través de las redes sociales oficiales del Tesoro de Estados Unidos aseguraron que “el Tesoro está sancionando al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por su papel en el tráfico ilícito de drogas a nivel mundial. Bajo el mandato del presidente Petro, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a niveles récord”.

Además, también aseguraron que “Petro ha proporcionado beneficios a organizaciones narcoterroristas. Bajo el liderazgo del presidente Trump, no toleraremos que Colombia trafique drogas a nuestro país ni envenene a los estadounidenses”.

¿Qué es la Lista Clinton?

La Lista Clinton denominada como Specially Designated Narcotics Traffickers (SDNT), se encarga de sancionar económicamente a empresas y personas vinculadas a narcotráfico, el lavado de dinero, el terrorismo, la corrupción o violaciones a los derechos humanos.

La medida nació en 1995 y fue firmada por el entonces presidente estadounidense Bill Clinton, como parte de la “guerra contra las drogas”.

Inicialmente se enfocó en combatir los carteles de droga colombianos, como el Cartel de Cali (incluyendo a figuras como Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela).

¿Qué implica estar en la lista?

Ser incluido en la Lista Clinton tiene consecuencias graves, equivalentes a una “muerte comercial” para los sancionados: