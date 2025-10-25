Avanza a paso firme el Puente de la Calle 153: IDU reporta un 63 % de ejecución en la obra sobre la Autonorte

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) avanza con paso firme en la construcción del puente vehicular de la calle 153 con Autonorte, una de las obras más esperadas del norte de Bogotá. Este viernes 25 de octubre, el director del IDU, Orlando Molano, realizó un recorrido de inspección para verificar los avances del proyecto, que ya alcanza un 63,25 % de ejecución.

La obra, incluida dentro del Acuerdo de Valorización 724 de 2018, busca mejorar la movilidad en uno de los corredores más congestionados de la capital. Según informó el IDU, cuando la Administración del alcalde Carlos Fernando Galán recibió el proyecto en enero de 2024, apenas tenía un 11,23 % de avance, por lo que el progreso logrado en menos de dos años representa un salto de más de 52 puntos porcentuales en la ejecución.

Características del Puente de la 153

El puente de la calle 153 con Autonorte tendrá una longitud total de 363 metros, incluyendo los aproches, y un ancho de 20,45 metros. Estará conformado por tres carriles vehiculares y un carril de incorporación, lo que permitirá descongestionar el tráfico hacia el norte y el oriente de la ciudad.

Además, cinco metros del ancho total estarán destinados a peatones y ciclistas, con una ciclorruta de 0,45 kilómetros que se conectará con la red existente. El proyecto también contempla 5.198 metros cuadrados de espacio público, que beneficiarán directamente a más de 800 mil personas de sectores como Cedritos, Mazurén, Belmira y Toberín.

Avances estructurales

Durante la jornada de inspección, el IDU confirmó que ya se completó la fundida del tablero del puente vehicular, así como la instalación de 22 columnas en los siete ejes del puente, junto con siete vigas cabezales y 31 vigas longitudinales postensadas que refuerzan la estructura.

Este viernes se ejecutan además las labores de vaciado de concreto para las vigas diafragma, elementos que conectan las vigas principales y aumentan la rigidez del puente. Según el reporte técnico, el vaciado corresponde a los ejes 1 y 2 del costado oriental, con un volumen total de 90 metros cúbicos de concreto.

Beneficios para la movilidad de Bogotá

El Puente de la 153 reducirá los tiempos de desplazamiento en el norte de la ciudad y mejorará la conexión entre la Autopista Norte, la carrera 9.ª y la carrera 19, corredores clave para el transporte público y particular. Con este avance, el IDU reafirma su compromiso con la modernización vial y el bienestar ciudadano, en línea con las metas de infraestructura planteadas por la actual administración.