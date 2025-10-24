Petro sobre personas fallecidas por bombardeos de Estados Unidos: “No son bajas de guerra, son asesinatos”

(Foto: Presidencia Encuentro Social de la Migración de América Latina y el Caribe, preparatorio de la Cumbre CELAC-UE - Ovidio González)

El presidente Gustavo Petro cuestionó las políticas de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico

Tras los nuevos bombardeos perpetrados por Estados Unidos en el mar Caribe y en el océano Pacífico contra embarcaciones que supuestamente llevaban droga, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X.

"No son bajas de guerra, son asesinatos. De mutuo acuerdo con los países latinoamericanos y caribeños, hay que redirigir la lucha contra los narcotraficantes a su persecusión personal, de sus bienes y capitales y a las grandes incautaciones masivas", sostuvo el presidente Gustavo Petro y adjuntó una publicación de prensa en la que dan detalles sobre los cuerpos de ciudadanos de Trinidad y Tobago que habrían fallecido en estos operativos.

El pronunciamiento del primer mandatario pronto trajo múltiples comentarios por parte de opositores y aliados.

“Su ‘lucha contra el narcotráfico’ ha sido tan efectiva que hoy tiene a Colombia inundada en cultivos de coca, con la producción más alta de toda la historia. Estamos peor que en las épocas de Pablo Escobar”, le dijo Juan Carlos Cárdenas, exalcalde de Bucaramanga y precandidato presidencial, al presidente Petro.

“El tiempo de las colonias ya pasó. Somos una nación libre. No queremos sus bases gringas, ni sus agresiones, ni que pisoteen nuestra soberanía. Que ningún político colombiano aplauda las acciones de Trump contra nuestro país porque eso es traición Colombia es un estado social de derecho soberano hoy y siempre”, señaló, por su parte, el senador ómar Restrepo, del partido Comunes.

Los cadáveres que aparecieron en las costas de Trinidad y Tobago

En efecto, el diario estadounidense The New York Times publicó esta semana un reportaje en el que se refirió a los cádaveres que trajo el mar hasta las costas de Trinidad y Tobago. Allí relataron cómo uno de los cadáveres llegó irreconocible, con múltiples quemaduras y sin varios miembros. Al parecer, había fallecido por una explosión.

En contraste con la posición del presidente Gustavo Petro, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, ha secundado las acciones de Donald Trump y ha señalado que no dispondrá de recursos públicos para buscar los cadáveres de las víctimas de los bombardeos.