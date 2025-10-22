Video: Estados Unidos siguió con los bombardeos y atacó primera “narcolancha” en el Pacífico

Estados Unidos no ha dejado de lado su empeño de atacar militarmente embarcaciones que supuestamente llevan droga. En las últimas horas, el gobierno de ese país confirmó que bombardeó la primera “narcolancha” en el océano Pacífico, pues las demás embarcaciones que habían sido atacadas se transportaban por el mar Caribe.

PUBLICIDAD

(Lea además: Policías inspeccionaron tanque de gasolina de un camión e hicieron millonario hallazgo: capturaron a 2 personas).

Así lo confirmó el secretario de Guerra de Estados Unidos, Peter Hegseth, a través de su cuenta oficial en la red social X.

“Ayer, bajo la dirección del Presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada y que realizaba narcotráfico en el Pacífico Oriental. Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida para el narcotráfico y transportaba narcóticos”, aseguró Hegseth en su red social.

Adicionalmente, informó que en medio del ataque que supuestamente se registró en aguas internacionales había dos personas a quienes calificó como “narcoterroristas”. Sobre su destino, señaló que ambos fallecieron. Y advirtió que ningún estadounidense resulltó vivo..

“Los narcoterroristas que pretenden traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio en ningún lugar de nuestro hemisferio. Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles libran una guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, solo justicia”, concluyó el secretario de Guerra estadounidense en X.

Los cuestionamientos que pesan sobre los bombardeos de Estados Unidos

Defensores de derechos humanos y opositores a la Administración de Donald Trump han criticado duramente los ataques perpetrados por Estados Unidos a supuestas narcolanchas y narcosubmarinos. Entre otras cosas, algunos expertos han advertido que podría tratarse de ejecuciones extrajudiciales, pues sus tripulantes no fueron sometidos a un juicio. Adicionalmente, Estados Unidos tampoco ha publicado pruebas que demuestren que en realidad esas embarcaciones llevaban droga.

PUBLICIDAD

Esta falta de información incluso generó una crisis diplomática con Colombia, pues el presidente Gustavo Petro aseguró que una de las víctimas de un bombardeo era un pescador colombiano e incluso había indicios de que el ataque se produjo en aguas colombianas.

"“Funcionarios del gobierno de los EEUU han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y sus actividad diaria era pescar. La lancha colombiana estaba la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba. Esperamos las explicaciones del gobierno de los EE. UU. (SIC)”, escribió el presidente Petro en su cuenta de X el pasado sábado 18 de octubre.