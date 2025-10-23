Aníbal Gaviria aseguró que no descarta aliarse con el uribismo para participar en una consulta presidencial

El precandidato presidencial y exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria habló con PUBLIMETRO sobre las posibles alianzas que tejerían él y los exmandatarios que conformaron la coalición de la Fuerza por las Regiones de cara a las elecciones del 2026. Entre otras cosas, dejó claro que no descarta hacer una alianza con el Centro Democrático una vez esa colectividad define a su candidato.

Recientemente, precandidatos presidenciales como el exsenador David Luna, el exministro del Interior Daniel Palacios y el excontralor Felipe Córdoba manifestaron su disposición a forjar una alianza con la coalición de exgobernadores. Además, han tenido acercamientos con otros sectores políticos.

En el caso del Centro Democrático, cuyo líder natural es el expresidente Álvaro Uribe, Aníbal Gaviria recordó que ha tenido una buena relación con el exmandatario e incluso coincidieron cuando él fue gobernador de Antioquia y Uribe presidente.

“Hemos tenido diferencias, pero hay respeto. Esa no es una alternativa a la que no le cierro la puerta”, explicó Aníbal Gaviria. “Yo creo que ahí puede haber puentes, pero esperemos que el camino se va dando. La gente está un poco inquieta con tantos candidatos, pero esto se va a ir seleccionando. Ya hay algunos que han empezado a decir que van a ir al Senado”, sostuvo Aníbal Gaviria.

¿Aníbal Gaviria se aliaría con precandidatas como Claudia López, Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella?

Entre otras cosas, el exgobernador Gaviria sostuvo que hay precandidatas con las que estaría tambipé estaría dispuesto a dialogar, como Claudia López y Vicky Dávila.

Sobre Claudia López, señaló que la considera como una “mujer valerosa”, aunque advirtió que en la coalición de la Fuerza por las Regiones hay quienes piensan distinto a él.

De otro lado, manifestó que podrían acercarse a Vicky Dávila, aunque hay otros precandidatos más afines a su coalición. “Vicky me parece una persona con la que podría en un momento dado avanzarse. Pero primero están las etapas de (hablar) con quienes haya mayor afinidad y por eso hablamos de (Mauricio) Cárdenas, (Juan Daniel) Oviedo, (Juan Manuel) Galán y de David Luna”, explicó Gaviria.

Así mismo, descartó por completo hacer alianzas con quienes calificó como líder de “extrema derecha” al abogado Abelardo de la Espriella e incluso sostuvo que el precandidato Santiago Botero “no va a llegar a ningún lado”.

Gaviria, a su vez, se desmarcó de otros precandidatos más cercanos al gobierno del presidente Gustavo Petro, como Iván Cepeda, Roy Barreras, Daniel Quintero y Luis Gilberto Murillo.