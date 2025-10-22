Vicky Dávila mostró el cariño que le tiene a Álvaro Uribe tras su inocencia, “El papá de Colombia”

Vicky Dávila es una periodista y presentadora colombiana, quien cuenta con varios años de experiencia en los medios de comunicación, siendo principalmente recordada por trabajo en el Canal RCN y tiempo más tarde su rol como directora de Revista Semana. Pero, con el fin de llevar a cabo nuevas facetas, dio un paso al costado convirtiéndose en precandidata presidencial.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: “Necesitamos a alguien decente”: Querido periodista de RCN mostró su apoyo a Vicky Dávila para la presidencia

Desde el inicio por la recolección de firmas, Dávila ha dado de que hablar, pues no duda en dar su opinión sobre las diferentes situaciones que se viven en el país, haciéndolo de manera contundente y demostrando las habilidades con las que cuenta no solo como periodista sino también como líder.

Este 21 de octubre se llevó a cabo una nueva decisión judicial que tuvo como protagonista al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien fue absuelto de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal por el Tribunal Superior de Bogotá. Este proceso sigue activo, ya que la segunda medida tiene que ver con la casación en el cual es presentado a la Corte Suprema. La mencionada información fue confirmada por Miguel Ángel del Río, quien tras la decisión aseguró “nos vamos a casación. Esta batalla no ha terminado”.

Sin embargo, la alegría por parte de familiares, amigos y seguidores de Álvaro Uribe estuvo más que latente y una de las que más se destacó fue la de Vicky Dávila, quien a través de sus redes sociales aseguró “El papá de Colombia (...) Se vale estar contentos… pero sigo siendo el rey”.

Las mencionadas declaraciones de Dávila estuvieron acompañadas de un corto video en el que se encuentra abrazando al expresidente Uribe, en medio de varias risas y demostrando la cercanía con la que cuentan. Cabe resaltar que en medio de las declaraciones de Álvaro Uribe tras la absolución de su caso, agradeció a Vicky Dávila por el apoyo en su caso, así como también a Revista Semana.

¿Quién es el esposo de Vicky Dávila?

Vicky Dávila, está casada con el médico José Amiro Gnecco Martínez. Gnecco es un oftalmólogo y es miembro de la controvertida familia Gnecco de la Costa Caribe colombiana, aunque él ha llevado una vida alejada de la política y los negocios de su clan familiar, dedicándose a su profesión.

Es importante mencionar que José Amiro Gnecco es el segundo esposo de Vicky Dávila. Su primer esposo, Juan Carlos Ruiz, también periodista, falleció trágicamente cuando su hijo Simón era apenas un bebé.