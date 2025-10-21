Juicio de Álvaro Uribe: el abogado de las víctimas asegura que recurrirán al derecho de casación, luego de que el exmandatario fue absuelto

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez del delito de soborno en actuación penal, al determinar que no existían pruebas suficientes que demostraran su participación directa en la presunta manipulación de testigos dentro del proceso judicial que se sigue en su contra desde hace más de una década. Ante esto, el abogado de las víctimas en este caso respondió contundentemente y aseguró que el proceso no está cerca de terminar.

PUBLICIDAD

Lea también: Nicolás Maduro ordena crear una aplicación para que la ciudadanía reporte “todo lo que pueda amenazar la paz” en Venezuela

Aunque la lectura de la sentencia en segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Bogotá en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Miguel Ángel del Río, abogado de las víctimas en el este caso, aseguró que no se quedarán en silencio y recurrirán a su derecho de casación. Con esto buscan que en una última instancia, ante un tribunal superior, se revise a fondo el proceso con el fin de que se ratifique la sentencia en contra del expresidente.

¿Qué es el recurso de casación?

El derecho a la casación es un recurso judicial extraordinario que permite impugnar una sentencia ante un tribunal superior, generalmente la Corte Suprema de Justicia, con el fin de verificar si los jueces aplicaron correctamente la ley.

No busca reabrir el debate de los hechos, sino garantizar la correcta interpretación del ordenamiento jurídico y la uniformidad de la jurisprudencia. En Colombia, este recurso es clave para proteger el debido proceso y la seguridad jurídica.

El recurso de casación procede únicamente en los casos que la ley permite y debe ser sustentado por un abogado. Su objetivo principal es corregir errores de derecho, como la aplicación incorrecta de una norma o la violación de garantías procesales. En el sistema judicial colombiano, la casación cumple una función esencial: asegurar que las decisiones judiciales se ajusten a la ley y mantener la coherencia en las sentencias emitidas por los tribunales.