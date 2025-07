“Me quieren sacar viva o muerta”: Vicky Dávila rompe el silencio tras escándalo

La periodista y ahora precandidata presidencial Vicky Dávila denunció públicamente que está siendo víctima de una campaña de desinformación y amenazas que ponen en riesgo su vida. En entrevista con el programa 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Dávila abordó directamente los señalamientos surgidos tras la filtración de audios que la vincularían a un supuesto golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Congresistas de EE. UU. niegan complot contra Petro: “Pura fantasía”

El pasado 30 de junio, Dávila publicó una grabación telefónica con el excanciller Álvaro Leyva, donde ambos desmienten rotundamente la existencia de cualquier conspiración.

“Nunca jamás. En ningún momento, bajo ninguna circunstancia, yo por lo menos no lo he pensado y estoy seguro que usted tampoco. No lo hemos hablado”, dijo Leyva durante la conversación divulgada por Dávila.

“No estoy de acuerdo con un golpe de Estado”: Dávila responde en Caracol Radio

Durante la entrevista con Caracol Radio, Dávila fue enfática:

“Jamás tendría una conversación en la que se hablara de cometer un delito. No estoy de acuerdo con un golpe de Estado contra Gustavo Petro, ni contra ningún presidente elegido democráticamente”.

La periodista también dejó claro que su campaña no gira en torno a la oposición violenta, sino al respeto por la institucionalidad y el proceso electoral. Otro detalle que ha generado revuelo es la mención del también precandidato Miguel Uribe en los audios.

PUBLICIDAD

Más noticias: Ídolo del Medellín aseguró que dejó de ser hincha del equipo tras perder la final ante Santa Fe

Aunque Leyva niega haber discutido un plan golpista, la conversación abre la puerta a interpretaciones y nuevas preguntas sobre el contexto político en el que se producen estas grabaciones.Dávila, por su parte, insistió en que todo esto responde a una estrategia para manchar su imagen y frenar su avance en la contienda presidencial.

Vicky y su carrera por la presidencia

Vicky Dávila es una de las figuras más reconocidas del periodismo colombiano, con una larga trayectoria en medios como RCN y W Radio. En 2024 anunció oficialmente su intención de competir en las elecciones presidenciales de 2026, convirtiéndose en una de las voces más disruptivas del escenario político actual.

Aunque su candidatura ha generado división en la opinión pública, Dávila ha enfocado su discurso en la lucha contra la corrupción, la defensa de la libertad de prensa y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Hasta la fecha, su campaña no ha sido respaldada por ningún partido tradicional, y se perfila como una apuesta independiente.