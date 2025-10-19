Quintero calificó de “arrodillados” a Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella por ponerse del lado de Trump

Una auténtica tormenta política se desató en Colombia tras la crisis diplomática que atraviesa la relación con Estados Unidos. En las últimas horas, varios líderes políticos mostraron su posición frente a las acciones de la administración de Donald Trump, entre ellos el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero, quien calificó como “arrodillados” a Abelardo de la Espriella y Vicky Dávila por celebrar los anuncios de Estados Unidos.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Quintero cuestionó duramente las palabras de Trump acerca del presidente Petro, a quien señaló de ser un líder del narcotráfico.

“Trump decretó que puede matar a cualquier narcotraficante en cualquier lugar del mundo, y acto seguido acusa al Presidente Petro de ser un narco. Celebran Vicky y Abelardo no sólo por arrodillados. Ese es su plan: Encarcelar o matar a Petro. No pasarán”, sostuvo Quintero en X.

Si bien, nunca han señalado ninguna intención de atentar contra el presidente Gustavo Petro, Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella, ambos precandidatos presidenciales, sí han manifestado su simpatía por Trump y han señalado que el primer mandatario no ha hecho lo suficiente por combatir el narcotráfico en Colombia.

“Petro nos volvió un narcoestado”: Vicky Dávila

Entre tanto, la precandidata Vicky Dávila le contestó directamente a Quintero y advirtió que está del lado de Trump en este cruce de declaraciones.

“Señor Daniel Quintero, deje de hablar estupideces, aquí el único acusado de estar con el hampa es usted que está acusado de corrupción. Trump tiene razón en combatir el narcotráfico, Petro nos volvió un narcoestado. Y usted, que es un cobarde que sólo le alcanza la hombría para insultar señoras, ha sido cómplice de toda esta porquería”, indicó Vicky Dávila.

Trump “va a golpear a Colombia” con aranceles

Vale decir que todo apunta a que Trump no solo se contentó con arremeter contra Petro, sino que también estaría evaluando imponer aranceles contra Colombia. Al menos así lo señaló el senador republicano Lindsey Graham a través de su cuenta en X.

“Tuve una muy buena conversación hoy con el presidente Trump sobre su compromiso de perseguir a aquellos países que apoyan el narcotráfico contra nuestra gran nación. El presidente Trump es más duro que cualquier otro presidente en nuestra historia, y me informó que va a golpear a Colombia, no solo a sus narcotraficantes, sino también donde más le duele: en el bolsillo. Anunciará importantes aranceles contra Colombia hoy o mañana”, explicó el congresista en la tarde de este domingo 19 de octubre.