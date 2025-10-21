Declaraciones del ‘Pollo’ Carvajal salpican a Gustavo Petro en investigación por financiamiento chavista

El proceso judicial contra Hugo Armando Carvajal, exjefe de inteligencia del chavismo conocido como el ‘Pollo’ Carvajal, volvió a tomar fuerza tras conocerse nuevas referencias a Gustavo Petro en sus declaraciones ante la justicia de Estados Unidos. En un documento fechado el 17 de octubre de 2025, la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, bajo la firma del juez Alvin K. Hellerstein, decidió aplazar la sentencia de Carvajal del 29 de octubre al 19 de noviembre de 2025, una medida que coincide con la fase activa de su cooperación con la fiscalía estadounidense.

Este aplazamiento ocurre mientras Carvajal amplía su testimonio sobre las presuntas operaciones de financiamiento político del régimen venezolano, liderado por Hugo Chávez y luego por Nicolás Maduro, hacia movimientos de izquierda en América Latina y Europa. Entre los nombres mencionados por el exmilitar venezolano aparece el del presidente colombiano Gustavo Petro, a quien vinculó con supuestos aportes económicos provenientes del chavismo durante sus campañas políticas.

Carvajal señala vínculos financieros del chavismo con líderes de la región

De acuerdo con los documentos judiciales y filtraciones cercanas al caso, Carvajal habría entregado a la fiscalía estadounidense testimonios y posibles pruebas sobre transferencias de recursos del régimen venezolano a diferentes movimientos progresistas. Entre los mencionados figuran Néstor Kirchner (Argentina), Evo Morales (Bolivia), Lula da Silva (Brasil), Fernando Lugo (Paraguay), Ollanta Humala (Perú), Manuel Zelaya (Honduras), además del Movimiento Cinco Estrellas (Italia) y Podemos (España).

El nombre de Petro surgió entre esos supuestos beneficiarios, una afirmación que ha tenido gran repercusión en el ámbito político colombiano. Carvajal aseguró que el gobierno de Chávez habría canalizado fondos “para apoyar movimientos ideológicamente afines en la región”, con el objetivo de expandir su influencia política durante la década de 2000.

Petro rechaza las acusaciones y exige pruebas

El presidente Gustavo Petro respondió con firmeza a las versiones que lo vinculan con el financiamiento chavista. En declaraciones recientes, calificó las afirmaciones del ‘Pollo’ Carvajal como “infundadas y manipuladas políticamente”, asegurando que nunca recibió dinero ni apoyo del régimen venezolano.

“Lo que hay es una estrategia para desprestigiar a gobiernos progresistas de la región. No existe prueba alguna que respalde esas acusaciones”, habría dicho el mandatario colombiano.

En el terreno judicial, los analistas subrayan que las declaraciones de un imputado colaborador, como Carvajal, solo adquieren validez cuando están soportadas por pruebas documentales o financieras verificables, y tras su incorporación formal en las actas del proceso.

Un testimonio con impacto regional

El aplazamiento de la sentencia al 19 de noviembre de 2025 podría dar tiempo para que la fiscalía estadounidense valide o descarte nuevas evidencias derivadas de la cooperación de Carvajal. Si las acusaciones prosperan, podrían abrirse investigaciones internacionales por presunto financiamiento irregular de campañas políticas.

Por ahora, el caso sigue en curso y mantiene en tensión a los gobiernos latinoamericanos señalados, mientras Washington evalúa el alcance real de los testimonios del exjefe de inteligencia chavista, considerado uno de los testigos más sensibles en la trama de corrupción y narcotráfico que rodea al régimen venezolano.