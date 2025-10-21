ATENCIÓN: Álvaro Uribe Vélez es declarado inocente por el delito de soborno en actuación penal

ARCHIVO - El expresidente Álvaro Uribe abandona una corte tras una audiencia en medio de su juicio por los supuestos delitos de soborno a testigos y fraude procesal en Bogotá, Colombia, el 10 de febrero de 2025. (AP Foto Fernando Vergara, Archivo)

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez del delito de soborno en actuación penal, al determinar que no existían pruebas suficientes que demostraran su participación directa en la presunta manipulación de testigos dentro del proceso judicial que se sigue en su contra desde hace más de una década.

Un fallo que revierte la condena

Durante una audiencia pública realizada en la mañana del martes, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena emitida en primera instancia por el Juzgado 44 Penal del Circuito de la capital, que en agosto de 2025 había declarado culpable al exmandatario por soborno en actuación penal y fraude procesal.

El magistrado José Merchán, ponente del fallo, sostuvo que no se logró acreditar el dolo ni la participación directa de Uribe en los hechos investigados. “No se probó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez hubiera instigado el delito de soborno en actuación penal. Por tanto, la Sala revoca la condena y lo absuelve de dicho cargo en el evento de Carlos Enrique Vélez Ramírez”, señaló el magistrado.

Los hechos detrás del caso

El proceso tiene origen en el testimonio del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, quien había declarado haber recibido dinero para cambiar su versión judicial sobre los vínculos de Uribe con grupos armados ilegales. Sin embargo, el Tribunal determinó que Vélez no mencionó al expresidente como responsable de los pagos ni como autor de las instrucciones.

Asimismo, el alto tribunal consideró que tampoco se comprobó la responsabilidad de Uribe en el caso de Eurídice Cortés, alias Diana, otra testigo dentro del proceso.

Con esta decisión, el Tribunal ordenó remitir copias a la Fiscalía para que investigue a Vélez por presunto falso testimonio, al encontrar inconsistencias en sus declaraciones.

Contexto judicial y político

El llamado “juicio del siglo” se remonta a 2012, cuando Uribe, entonces senador, denunció al congresista Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. La investigación terminó dando un giro, y el propio Uribe fue señalado de intentar influir en declaraciones de exparamilitares.

En agosto de 2025, la jueza Sandra Heredia había emitido una condena de 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente, convirtiéndolo en el primer exmandatario colombiano en ser hallado culpable penalmente. La decisión de segunda instancia revierte parcialmente ese histórico fallo, aunque el proceso por fraude procesal sigue en curso.

Reacciones y posibles escenarios

La absolución fue celebrada por el Centro Democrático, partido fundado por Uribe, que calificó el fallo como “un acto de justicia tras años de persecución política”. Por su parte, sectores de oposición manifestaron preocupación por lo que consideran un retroceso en la lucha contra la impunidad.

Expertos jurídicos señalan que esta decisión no implica el cierre definitivo del caso, pues aún resta conocer el pronunciamiento final del Tribunal sobre los demás cargos. Además, la Fiscalía podría abrir nuevas líneas de investigación derivadas del proceso.

Un fallo con implicaciones históricas

El veredicto del Tribunal Superior de Bogotá marca un punto de inflexión en la historia judicial del país. No solo redefine la situación del expresidente Uribe, sino que también pone a prueba la independencia y credibilidad del sistema judicial colombiano en medio de un clima político polarizado.

A medida que el país se acerca al año electoral de 2026, la decisión podría tener un impacto significativo en el panorama político nacional, especialmente dentro de las fuerzas conservadoras que aún ven en Uribe a su principal referente.