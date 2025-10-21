Accidente en el Aeropuerto El Dorado deja un trabajador fallecido: Avianca confirma investigación interna

Un trágico accidente laboral se registró en la noche del lunes 20 de octubre de 2025 en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. Un trabajador de una empresa contratista que presta servicios dentro del terminal aéreo perdió la vida luego de un incidente ocurrido en uno de los muelles de la terminal.

La información fue confirmada por la aerolínea Avianca, que lamentó profundamente el hecho y expresó sus condolencias a la familia de la víctima. En un comunicado oficial, la compañía aseguró que uno de sus vehículos estaría involucrado en el suceso.

“Nos entristece profundamente lo sucedido este lunes con un trabajador de una empresa que presta servicios en el Aeropuerto Internacional El Dorado y nos solidarizamos con su familia en este difícil momento”, manifestó Avianca.

Según explicó la aerolínea, al momento del accidente se activaron los protocolos de emergencia y se dio aviso inmediato a las autoridades competentes. La persona afectada fue trasladada de urgencia a un centro médico cercano, pero lamentablemente falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Avianca inicia investigación interna

La empresa informó que ya se puso en marcha una estricta investigación interna para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente. De igual forma, Avianca aseguró que colabora plenamente con las autoridades que adelantan las diligencias correspondientes.

“Nos encontramos brindando todo el apoyo necesario a los familiares y cooperando con las autoridades para esclarecer lo ocurrido”, indicó la compañía.

Autoridades investigan responsabilidades

Fuentes del Aeropuerto El Dorado señalaron que los organismos competentes, entre ellos la Policía Aeroportuaria y la Fiscalía General de la Nación, están recopilando material probatorio y declaraciones de testigos para determinar si hubo fallas en los protocolos de seguridad o en la operación del vehículo implicado.

El hecho ha generado preocupación entre los trabajadores del aeropuerto, quienes piden reforzar las medidas de prevención y revisar los procedimientos de tránsito interno de vehículos en zonas operativas, especialmente durante las jornadas nocturnas.

La investigación sigue en curso y se espera que en los próximos días las autoridades entreguen un informe preliminar con los resultados de las primeras indagaciones.