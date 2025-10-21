Daniel Coronell aseguró que quedó preocupado tras la entrevista con el presidente Petro

El reconocido periodista Daniel Coronell volvió a tener una entrevista con el presidente Gustavo Petro y las respuestas del mandatario dejaron mucho que desear. La entrevista se centró en temas como las relaciones internacionales con Estados Unidos, la relación de Petro con Donald Trump, Gaza, Venezuela y la economía colombiana.

PUBLICIDAD

Lea también: Brayan Campo, feminicida de Sofía Delgado, le puso tutela a Rafael Poveda; “están inventando para ganar fama”

La entrevista no dejó ajeno a nadie y el propio Daniel Coronell aseguró quedar más preocupado de como llegó a la entrevista, sobre todo, aparentemente y según lo que se pudo ver en la entrevista, por la forma en la que el mandatario evitaba responder las preguntas empezaba a hablar de otros temas.

Una de las principales polémicas fue cuando Coronell preguntó sobre Venezuela y el presidente inclusive fue más crítico con María Corina Machado que con Nicolás Maduro. Además, también aseguró que la crisis en Venezuela es culpa de Donald Trump y no de Maduro o de Chávez.

Petro aseguró que la crisis en Venezuela es culpa de Trump y no de Chávez o Maduro

El presidente Gustavo Petro aseguró que la culpa de la crisis en Venezuela es de Donald Trump, del petróleo, del precio del petróleo y del narcotráfico, mientras que no es de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro. Aseguró que las acciones de Trump en su primer periodo presidencial fue lo que empujó a millones de personas a salir de Venezuela.

Sumado a esto, aseguró que el error de Chávez y de Maduro fue basar la financiación de los programas sociales con el petróleo, porque cuando se ‘cerró esa llave’ quedó en evidencia la fragilidad y volatilidad de las economías que se basan en los hidrocarburos.

Petro también aseguró que el error de Chávez fue nombrar a Maduro como su sucesor

En medio de la entrevista Daniel Coronell le preguntó sobre Hugo Chávez y Nicolas Maduro, intentando ver si el presidente Petro condena o no la dictadura en Venezuela. La respuesta del mandatario dejó bastante que desear y dejó en evidencia su beneplácito con el régimen venezolano.

Petro aseguró que el problema de Venezuela es que Hugo Chávez señaló mal a su sucesor: Nicolás Maduro. Sumado a esto, el mandatario señaló que el problema de Venezuela es que basaron los programas sociales en la explotación del petróleo y por eso él ha hecho lo contrario en su mandato.