Noticias

Daniel Coronell aseguró que quedó preocupado tras la entrevista con el presidente Petro

La polémica entrevista de Daniel Coronell al presidente Gustavo Petro dio bastante de que hablar y el reconocido periodista aseguró quedar preocupado.

Daniel Coronell aseguró que quedó preocupado tras la entrevista con el presidente Petro
Daniel Coronell aseguró que quedó preocupado tras la entrevista con el presidente Petro (Redes Sociales @DCoronell (Tomado el 20 de octubre del 2025))
Por Manuel Quintana

El reconocido periodista Daniel Coronell volvió a tener una entrevista con el presidente Gustavo Petro y las respuestas del mandatario dejaron mucho que desear. La entrevista se centró en temas como las relaciones internacionales con Estados Unidos, la relación de Petro con Donald Trump, Gaza, Venezuela y la economía colombiana.

PUBLICIDAD

Lea también: Brayan Campo, feminicida de Sofía Delgado, le puso tutela a Rafael Poveda; “están inventando para ganar fama”

La entrevista no dejó ajeno a nadie y el propio Daniel Coronell aseguró quedar más preocupado de como llegó a la entrevista, sobre todo, aparentemente y según lo que se pudo ver en la entrevista, por la forma en la que el mandatario evitaba responder las preguntas empezaba a hablar de otros temas.

Una de las principales polémicas fue cuando Coronell preguntó sobre Venezuela y el presidente inclusive fue más crítico con María Corina Machado que con Nicolás Maduro. Además, también aseguró que la crisis en Venezuela es culpa de Donald Trump y no de Maduro o de Chávez.

Petro aseguró que la crisis en Venezuela es culpa de Trump y no de Chávez o Maduro

El presidente Gustavo Petro aseguró que la culpa de la crisis en Venezuela es de Donald Trump, del petróleo, del precio del petróleo y del narcotráfico, mientras que no es de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro. Aseguró que las acciones de Trump en su primer periodo presidencial fue lo que empujó a millones de personas a salir de Venezuela.

Sumado a esto, aseguró que el error de Chávez y de Maduro fue basar la financiación de los programas sociales con el petróleo, porque cuando se ‘cerró esa llave’ quedó en evidencia la fragilidad y volatilidad de las economías que se basan en los hidrocarburos.

Petro también aseguró que el error de Chávez fue nombrar a Maduro como su sucesor

En medio de la entrevista Daniel Coronell le preguntó sobre Hugo Chávez y Nicolas Maduro, intentando ver si el presidente Petro condena o no la dictadura en Venezuela. La respuesta del mandatario dejó bastante que desear y dejó en evidencia su beneplácito con el régimen venezolano.

Petro aseguró que el problema de Venezuela es que Hugo Chávez señaló mal a su sucesor: Nicolás Maduro. Sumado a esto, el mandatario señaló que el problema de Venezuela es que basaron los programas sociales en la explotación del petróleo y por eso él ha hecho lo contrario en su mandato.

PUBLICIDAD

Tags

Lo que debe saber

Lo Último