Brayan Campo, feminicida de Sofía Delgado, le puso tutela a Rafael Poveda; “están inventando para ganar fama”

Para mayo del presente año, la justicia colombiana condenó a 58 años de cárcel a Brayan Campo, confeso feminicida de Sofía Delgado, menor de edad, a la que él le arrebató la vida en septiembre de 2024 en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca. Tras este suceso, y mientras cumplía condena en la cárcel la Tramacúa de Valledupar, a Campo se le señaló de otro crimen que fue divulgado por el periodista Rafael Poveda, tras la versión de uno de los reclusos; algo que, según Brayan es falso, por lo que tomó medidas legales en contra de Poveda.

Semanas atrás, en el pódcast de Poveda, que lleva por nombre, ‘Más allá del silencio’, el profesional del periodismo entrevisto alías ‘La Soga’, Luis Gregorío Ramírez Maestre, quien asegura que Campo le habría confesado el asesinato de dos mujeres en el municipio de Villa Rica, en medio de un juego de parqués; crimen asociado a la desaparición y posterior asesinato de las jóvenes Tatiana Trujillo y Erica Sepúlveda.

Tras estas declaraciones de ‘La Soga’, se conoció que Campo fue trasladado a la cárcel de Cómbita en Botacá, lugar en el que le concedió una intervención al programa digital ‘Conducta Delictiva’, en el que aseguró que todo se trata de un montaje y que por ello tomo medidas legales.

“Eso me lo están inventando. (...) No sé de donde sacan esa información porque es falsa. (...) Ese señor me abordó y me dijo que le diera una entrevista a ese señor, que él me quería entrevistar y que uno ahí ganaba plata. (...) Yo le dije que le di la entrevista inicial porque quería pedirle perdón a la familia. (...) Yo nunca tuve una amistad con el señor del video.”, afirmó Campo.

“No sé realmente de dónde sacó eso, si es que tiene algún informante afuera o algo; o el señor periodista le dijo que diera esa información, no sé. A veces pienso que ellos dos están inventando eso para ganar fama. (...) Yo no tengo nada que ver con ese caso y estoy presto para brindar la información; tengan la certeza que yo no hice eso. Yo ya hice algo legal en contra de ese periodista y del señor Soga, les abrí una tutela por decir mentiras”, añadió.