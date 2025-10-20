Ministerio de Trabajo anuncia inspección al Club El Nogal por denuncias de despidos masivos

El exclusivo Club El Nogal, uno de los centros sociales más prestigiosos de la capital, se encuentra bajo la lupa del Ministerio de Trabajo tras denuncias sobre presuntas vulneraciones a los derechos laborales de más de un centenar de empleados.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, informó a través de su cuenta en X (antes Twitter) que la Dirección Territorial Bogotá inició labores de inspección, vigilancia y control en las instalaciones del club. Esto, luego de recibir denuncias anónimas que apuntan a un posible despido masivo de más de 130 trabajadores, lo que podría configurar una violación a la normatividad laboral vigente.

“En este momento nuestra Dirección Territorial Bogotá del Ministerio de Trabajo se encuentra en labores de Inspección, vigilancia y control al Club social El Nogal, para determinar el cumplimiento de las normas laborales, dado que recibimos denuncias anónimas relacionadas con un posible despido masivo a más de 130 trabajadores”, expresó el ministro Antonio Sanguino en su publicación oficial.

Según El Tiempo, desde el fin de semana comenzó a circular la información de que alrededor de 100 empleados habrían sido notificados de su retiro como parte de un plan de reducción de personal. Algunos trabajadores temen que se trate de despidos sin justa causa, lo que podría derivar en la creación de sindicatos o la intervención del Ministerio de Trabajo.

Miembros de la junta directiva del club consultados por El Tiempo negaron que los despidos alcanzaran la cifra de 160 trabajadores. No obstante, fuentes internas confirmaron que se contrató una consultora externa para revisar los gastos y optimizar la operación.

“Hace unos años funcionábamos con 700 empleados y se subió a cerca de mil. Eso fue lo que se pidió revisar. Se cumplió con todos los requisitos de ley”, aseguró una fuente del Club El Nogal a ese mismo medio.

De acuerdo con la denuncia anónima que llegó al Ministerio, varios extrabajadores habrían sido presionados para firmar cartas de “retiro voluntario”, sin recibir la indemnización correspondiente por despido sin justa causa. Entre los afectados, según el documento, habría padres y madres cabeza de familia, así como empleados próximos a pensionarse.

El Nogal respondió ante las acusaciones

Por su parte, el Club El Nogal emitió un comunicado en el que sostiene que el proceso se enmarca dentro de un plan de reorganización interna y eficiencia operativa.

“Esta fue una acción puntual, necesaria para ajustar nuestra estructura y alinear nuestros recursos con los objetivos estratégicos del Club a largo plazo”, señala el comunicado oficial.

Asimismo, el documento enfatiza que los trabajadores “han sido y seguirán siendo el pilar fundamental” de la institución, y que los retiros se realizaron de mutuo acuerdo, como parte de una transición laboral voluntaria.