“Serás mamá y papá así como yo hace 34 años”: Padre de Miguel Uribe Turbay dedicó emotivo mensaje para María Claudia Tarazona

Miguel Uribe Turbay falleció el 11 de agosto, luego de luchar por su vida durante más de dos meses en la Fundación Santa fe y tras ser víctima de un complejo atentado en la localidad de Fontibón. Este 13 de agosto su familia y seres queridos le dan el último adiós en medio de honores y homenajes por su cambio político, pero también personal.

Uno de los momentos más conmovedores se dio con el discurso del padre de Miguel Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño, quien en medio del dolor sacó a flote el amor que siempre sentirá por su hijo a pesar de su deceso, pero también dedicó un sentido mensaje para la esposa de Uribe, María Claudia Tarazona, el cual generó lágrimas entre los presentes:

“Querida María Claudia, has sido muy valiente en este tiempo de dolor y gran tristeza, en el cual con todo el más grande amor, cuidaste de Miguel y de tus hijos como esposa y madre, gracias, gracias. Pensando en tus queridas hijas y en mi nieto Alejandro en la ausencia de Miguel honrarás su memoria y lo harás teniendo un hogar maravilloso y ejemplar en el cual serás mamá y papá así como yo hace 34 años fui papá y mamá como siempre lo afirmó Miguel. Te quiero mucho a ti, a tus hijos y cuenta conmigo siempre que yo viva“, fueron las declaraciones expuestas por parte del padre de Miguel Uribe Turbay.

¿Quién es la esposa de Miguel Uribe Turbay?

La esposa de Miguel Uribe Turbay es Claudia Tarazona, con quien se casó en el año 2016 y tiempo después le dieron la bienvenida a su hijo, Alejandro. Sin embargo, en medio de las imágenes dadas a conocer, Claudia cuenta con otras tres hijas, que actualmente ya estarían en su adolescencia y en las que se deja ver el cariño especial que le tienen a Miguel y de manera contraria, considerándolas también como sus hijas.