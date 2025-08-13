Nueva hipótesis sobre magnicidio de Miguel Uribe señala a grupo armado y al narcotráfico

Miles de personas acudieron este martes al Congreso de la República para rendir un último homenaje al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció este lunes tras permanecer dos meses en estado crítico, luego de sufrir un atentado durante un acto de campaña. Mientras tanto, avanzan las investigaciones que buscan esclarecer un hecho que ha generado gran conmoción en el país.

PUBLICIDAD

Puede leer: “A Miguel lo callaron, pero su voz queda como un llamado a no rendirnos”: Fico en misa póstuma

Para el Gobierno nacional, el narcotráfico y, en particular, organizaciones que se financian de estas actividades ilícitas, estarían vinculadas al asesinato del congresista del Centro Democrático. Entre las hipótesis figura un posible vínculo con el ELN. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que el presidente Gustavo Petro ya había advertido que “organizaciones que viven del narcotráfico podrían estar relacionadas muy seguramente con el asesinato de nuestro senador Miguel Uribe”, mencionando a la Segunda Marquetalia, al ELN y al cartel de alias Mordisco. Sin embargo, aclaró que se trata de hipótesis en espera de confirmación por parte de la Fiscalía.

Sánchez explicó que la investigación contempla la disputa entre el ELN y la Segunda Marquetalia, disidencia de las extintas FARC. La reciente muerte en Venezuela de alias Zarco Aldinever, señalado como uno de los presuntos cerebros del ataque contra Uribe Turbay, en una emboscada atribuida al ELN, sería un indicio de relación, aunque no una conexión directa. Según el ministro, “la pelea por el narcotráfico” estaría detrás de este crimen.

El Gobierno y la Fiscalía investigan posibles vínculos del crimen con el narcotráfico y grupos como el ELN y la Segunda Marquetalia.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que el caso será tipificado como magnicidio, es decir, homicidio de una persona por su relevancia política o social, y pedirá una nueva audiencia de imputación de cargos contra los procesados por homicidio agravado, lo que implica penas más severas. La fiscal general Luz Adriana Camargo afirmó que el autor material y varios participantes ya enfrentan la justicia, mientras continúa la búsqueda de los determinadores. Entre los seis capturados figuran un adolescente de 15 años, detenido en el lugar de los hechos con el arma homicida, y Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, señalado como coordinador del ataque.

En julio, un joven de 17 años que habría participado en las reuniones de planificación del atentado escapó de un centro de protección del ICBF donde permanecía bajo custodia, pese a haber firmado un compromiso para ampliar su declaración.

El ministro Sánchez precisó que se manejan dos líneas de trabajo: una de investigación, liderada por la Fiscalía, y otra de inteligencia, en la que el Ministerio de Defensa articula esfuerzos con la comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos, Reino Unido, Emiratos Árabes y varios países europeos, para intercambiar información clave contra el narcotráfico y el crimen organizado.

PUBLICIDAD

En la ceremonia de ascenso de generales del Ejército Nacional, el presidente Petro reiteró que no existen pruebas de que el crimen obedeciera a un motivo de odio político. Afirmó que “los responsables apuntan hacia otro lado” y rechazó las acusaciones que lo vinculan al caso. Anunció que presentará denuncias contra quienes, sin pruebas, lo señalen de manera calumniosa con fines políticos.

El senador Uribe Turbay, nieto del expresidente Julio César Turbay (1978-1982), fue atacado el 7 de junio durante un acto proselitista en Bogotá, en el marco de su aspiración a la candidatura presidencial del Centro Democrático para las elecciones de 2026. Recibió impactos de bala en la cabeza y una pierna, heridas que finalmente le costaron la vida tras una prolongada lucha en cuidados intensivos.

El caso sigue bajo estricta atención nacional e internacional, mientras las autoridades avanzan para esclarecer un crimen que, por sus implicaciones políticas y criminales, se ha convertido en uno de los hechos más graves en la historia reciente del país.