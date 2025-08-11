“Gracias infinitas”: la emotiva despedida de María Claudia Tarazona al neurocirujano de Miguel Uribe

El país continúa consternado tras la confirmación del fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió en la madrugada del lunes 11 de agosto de 2025, luego de más de dos meses de lucha médica intensiva. Su partida no solo deja un vacío en el ámbito político, sino también un profundo dolor en el corazón de sus familiares, amigos y seguidores.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Hijo de Álvaro Uribe, Tomás Uribe, catalogó la muerte de Miguel Uribe Turbay como un crimen de estado

El deceso ocurrió a la 1:56 a.m. en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permaneció hospitalizado desde el 7 de junio, tras el atentado que sufrió en pleno ejercicio de su campaña política en el parque El Golfito, barrio Modelia. Durante ese ataque, perpetrado por un menor de edad, Uribe recibió impactos de bala en la cabeza y en una pierna, lo que comprometió gravemente su estado de salud.

Le puede interesar: “Manejó las juventudes de mi campaña”: Benedetti publica fotos con Miguel Uribe de cuando trabajaron juntos

Una lucha médica incansable

Durante 64 días, el equipo médico del hospital se enfrentó a un complejo escenario neurológico. El parte final de la Fundación Santa Fe lo resumió de manera clara: “A pesar de todos los esfuerzos, es un triste desenlace”. Intervenciones quirúrgicas de urgencia, sedaciones profundas y múltiples procedimientos intentaron preservar su vida, pero la hemorragia en el sistema nervioso central, consecuencia directa del atentado, marcó un punto de no retorno.

El neurocirujano Fernando Hakim, pieza clave en su tratamiento, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó: “Hoy puedo decirles que Miguel Uribe Turbay fue un luchador único. Nunca lo olvidaré”.

Una respuesta desde el corazón

Ante este emotivo homenaje, María Claudia Tarazona, esposa del senador, respondió con palabras cargadas de agradecimiento: “Querido Doctor, tú y tu equipo lucharon a su altura, como Miguel hubiera querido, como él mismo mostró el camino. Gracias infinitas, siempre tendrás un lugar en nuestros corazones!”.

PUBLICIDAD

El mensaje refleja no solo el dolor de una esposa ante la pérdida irreparable, sino también el reconocimiento sincero a los esfuerzos médicos que se sostuvieron durante más de dos meses de incertidumbre.

Mensaje del cirujano de Miguel Uribe Turbay (Redes sociales)

Reacciones de distintos sectores

Desde el momento en que se conoció la noticia, diversas figuras del ámbito político, empresarial y social se han pronunciado, enviando mensajes de solidaridad a la familia de Uribe. El país aún digiere el impacto de un hecho que interrumpió una carrera política en ascenso, truncada por la violencia.

Miguel Uribe Turbay deja una huella que trasciende el debate público. Su legado, marcado por la determinación y la vocación de servicio, permanecerá vivo en el recuerdo de muchos colombianos.